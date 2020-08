Weinheim. (pol/mün) Eineinhalb Wochen nach einem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Weinheim kam es wieder zu einer solch schweren Straftat. Am Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr überfiel ein maskierter Mann ein Wettbüro in der Grundelbachstraße.

Der Täter bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und erbeutete die Tageseinnahmen, wie die Polizei mitteilt. Danach flüchtete er zu Fuß.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung könnte der Räuber unerkannt entkommen. Er wird folgendermaßen beschrieben: Er war etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er war mit einer dunklen Trainingshose, einer Basecap sowie einem Schal bekleidet und hatte eine schwarze Tüte bei sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.