Von Philipp Weber

Weinheim. Sie zählt zwar nicht zu den großen Weinheimer Wahrzeichen, ganz unbekannt ist sie unter Einheimischen und Wandertouristen aber auch nicht: die Kneipp-Anlage im Exotenwald oberhalb der Stadt. Im Sommerhalbjahr suchen Mitglieder des "Kneippvereins Weinheim und Umgebung" hier ebenso gern Abkühlung wie Spaziergänger und Neugierige. Doch im letzten Sommer hat ihnen das Wassertreten wenig Freude gemacht. Das schreibt Heide Engel, Zweite Vorsitzende des Vereins, in einem Leserbrief. Der Zustand der Anlage, die von der Stadt Weinheim unterhalten wird, verschlechtere sich von Jahr zu Jahr, heißt es in dem Schreiben.

Der Wasserstand ist zu niedrig, das Wasser zu warm, die Strömung zu schwach. Außerdem sei der Boden gefährlich glitschig geworden, so Kneipperin Engel. Beschwerden beim Bauhof der Stadt seien ebenso folgenlos geblieben wie persönliche Gespräche mit der Verwaltungsspitze. Dabei gibt es vor Ort eine Wasserleitung. Mit deren Hilfe könne die Stadt die Kneipp-Anlage sauber halten und auch mit Wasser versorgen, finden die Vereinsaktiven. Doch die 2000 Euro, die das Leitungswasser pro Sommersaison koste, seien den Verwaltungschefs zu viel.

In Viernheim gebe es eine öffentliche Kneipp-Anlage, so Heide Engel auf RNZ-Anfrage. Auch diese werde mit Leitungswasser versorgt. Richtig enttäuscht seien sie und ihre Mitstreiter jedoch gewesen, als sie die Anlage jüngst zum Abkneippen nutzen wollten. Man haben das Becken leer vorgefunden, die Stadt hab die Saison entgegen anderslautender Zusagen vorzeitig beendet, bedauert Engel.

Die RNZ hakte zunächst in Viernheim nach. Aus den Angaben der dortigen Verwaltungssprecherin Alexandra Busalt geht hervor, dass es dort tatsächlich eine Kneipp-Anlage gibt, die mit Trinkwasser gespeist wird. Die Anlage befindet sich allerdings nicht in freier Natur, sondern ist Teil des Familiensportparks West. Seit 2009 gibt es einen Arbeitskreis aus Verwaltung und Vereinen. Dessen Ziel ist, das frühere Viernheimer Sportgebiet in einen Freizeit- und Bewegungsraum für die ganze Familie umzuwandeln. "Der Bau der Kneippanlage ist für die Stadt Viernheim relativ günstig gewesen." Firmen und Ehrenamtliche hätten sich hervorgetan, verrentete Maurer hätten die Anlage in freiwilliger Arbeit gebaut. "Wir müssen leider Leitungs- statt Quellwasser nehmen, da letzteres Rost verursacht", so Busalt. Die laufenden Kosten seien schwer zu beziffern. Die technische Betreuung der Anlage liege in den Händen einer Kraft, die sich aber auch um andere Einrichtungen auf dem Viernheimer Gelände kümmere. Auch der Wasserverbrauch im Park lasse sich nur mit einer Gesamtzahl angeben, die den Verbrauch der einzelnen Anlagen nur in der Summe abbilde.

Auch in der Kneipp-Anlage im Exotenwald steckt viel freiwilliges Engagement. Für den Betrieb sei aber eigentlich kein Trinkwasser vorgesehen, erläutert der Weinheimer Stadtsprecher Roland Kern. Die Anlage sei über viele Jahre hinweg mit Quellwasser gespeist worden, das Leitungswasser wurde und wird vor allem zu Reinigungszwecken genutzt. "Spätestens seit dem Dürresommer 2018 erzeugt die Quelle aber nicht mehr die Schüttung, die wir eigentlich bräuchten." Folge: Am Boden bilden sich Algen, Wassertreter könnten tatsächlich ausrutschen.

"Im Sommerhalbjahr sind die Mitarbeiter unseres Bauhofs einmal pro Woche draußen an der Anlage", betont Kern. Schließlich handele es sich um städtisches Gelände. Wegen der unmittelbar angrenzenden Natur dürften die Arbeiter die Anlage indes nur mithilfe von unbehandeltem Wasser reinigen. Kern macht keinen Hehl daraus, dass es schwierig wird, den gewohnten Betrieb der Kneipp-Anlage aufrechtzuerhalten - außer die ökologischen Rahmenbedingungen wandeln sich wider Erwarten zum Besseren. "Wir fänden es sehr schade, wenn es die Anlage nicht mehr gäbe", sagt er. Aber es gebe keine einfachen Lösungen, weder in technischer noch in finanzieller Hinsicht.

Trinkwasser wollen die Stadtverantwortlichen eher nicht nutzen. Wenn schon die natürliche Quelle aus ökologischen Gründen versiegt, will man offenbar nicht gleich ein neues Ökoproblem schaffen, indem man eine Menge Trinkwasser in die Anlage pumpt. "Aber wir arbeiten an Lösungen und sind auch im Gespräch mit dem Verein", erklärt der Sprecher.