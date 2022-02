Hinterlässt eine berauschte Gesellschaft eine Vielzahl an dauerhaft eingeschränkten Kindern? Katarzyna Würzbach von der Suchtberatungsstelle in Weinheim will zumindest angehende Erzieherinnen und Erzieher sensibilisieren, damit etwas geschehen kann, ehe es zu spät ist. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. "Die Suchtkrankheit von einem oder beider Elternteile kann das Leben, die Entwicklung und die Gesundheit eines Kindes nachhaltig schädigen. Eine Kindheit im Schatten elterlicher Sucht ist gekennzeichnet von einer Atmosphäre ständiger Angst und Unsicherheit sowie einem Mangel an emotionaler Zuwendung und Geborgenheit." Katarzyna Würzbach von der Weinheimer Suchtberatungsstelle weiß, wovon sie spricht.

In Deutschland wachsen rund 2,65 Millionen Kinder und Jugendliche in einem Haushalt mit alkoholkranken Eltern auf und leiden unter dem entsprechend veränderten Verhalten ihrer Bezugspersonen. "Die Kinder erleben Unberechenbarkeit, Unzuverlässigkeit, Missbrauch und eine erhöhte Gewalttätigkeit", erklärt die Präventionsmitarbeiterin an der in der Zeppelinstraße beheimateten Beratungsstelle. Weitere 40.000 bis 60.000 Minderjährige haben Eltern, die von illegalen Suchtmitteln abhängig sind.

"Fast jedes sechste Kind kommt aus einer Suchtfamilie", legt Würzbach im Gespräch mit der RNZ erschütterndes Zahlenmaterial auf den Tisch. "Kinder suchtkranker Eltern sind die größte bekannte Sucht-Risikogruppe. Ihr Risiko, als Erwachsene selbst suchtkrank zu werden, ist im Vergleich zu Kindern aus nicht-süchtigen Familien um bis das Sechsfache erhöht." Die Lockdowns und Kontaktbeschränkungen der vergangenen Zeit haben die Belastungen der Kinder verstärkt. Würzbach: "Das Trinkverhalten hat sich im Zuge der Pandemie stark verändert, der Konsum hat sich nach Hause verlagert. Knapp 40 Prozent der Bevölkerung trinkt jetzt mehr."

Um vor allem angehende Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten und Krippen auf die Problematik aufmerksam zu machen, beteiligt sich die Weinheimer Suchtberatungsstelle gemeinsam mit der Psychologischen Familien- und Erziehungsberatung an der alljährlich jeweils Mitte Februar stattfindenden Aktionswoche der "Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien" (Nacoa). Die Initiative wurde 2004 in den USA gegründet.

Ansprechpartner von Würzbach und Markus Kroschewski von der Erziehungsberatungsstelle sind die Schüler in den Abschlussklassen für angehende Erzieherinnen und Erzieher an der Helen-Keller-Schule. Mehr als ein Drittel der Kinder alkoholkranker Eltern erfahren regelmäßig physische und 63 Prozent emotional-psychische Gewalt wie Demütigungen und Entwertungen, verweist Würzbach gegenüber den Schülerinnen und Schülern auf Erkenntnisse des Psychologen und Suchtforschers Michael Klein.

Für Kinder drogenabhängiger Eltern liegen keine zuverlässigen Zahlen vor. Es wird aber vermutet, dass diese Kinder tendenziell noch mehr Gewalt erleben. Außerdem müssen betroffene Kinder sehr früh erwachsen werden und Verantwortung übernehmen. Deshalb fehlen ihnen bestimmte Kindheitserfahrungen. Ungefähr ein Drittel der Kinder alkoholkranker Eltern entwickelt selbst im Laufe des Lebens eine Alkohol- oder Drogensucht.

"Auch Verhaltenssüchte wie die Onlinesucht sind häufig", erklärt Würzbach. Darüber hinaus weisen Kinder suchtkranker Eltern ein deutliches erhöhtes Risiko für andere Krankheiten wie Depression, Persönlichkeits-, Schlaf- und Essstörungen sowie Angsterkrankungen auf. "Die möglichen Verhaltensauffälligkeiten der betroffenen Kinder sind vielfältig und nicht selten schwierig zu interpretieren", versucht Würzbach deshalb die angehenden Erzieherinnen und Erzieher zu sensibilisieren.

Neben einem verstärkten Rückzug der Kinder in ihr Inneres kann auch gesteigerte Aggressivität ein Symptom darstellen. Aber auch Vernachlässigungserscheinungen mit Blick auf Ernährung, Kleidung, Pflege und Zuwendung geben Fingerzeige. Auf jeden Fall, so Würzbach, sollten Erzieherinnen und Erzieher ihre Wahrnehmungen hinsichtlich möglicherweise gefährdeter Kinder untereinander austauschen, ihre Vermutungen durch genauere Beobachtung und Befragung zu untermauern und versuchen, sich dem Kind vertrauensvoll zuwenden: "Allerdings ohne es zu überfordern."

Der Ansatz müsse vielmehr lauten: "Ich habe diese Kinder montags bis freitags und sollte sie in dem fördern, was sie zu Hause nicht haben." Eine nonverbale, das heißt durch Mimik, Gestik oder andere optische Zeichen erfolgende Zuwendung, sei in der Anfangsphase wichtiger als für die Kinder allzu bedrängende Befragungen. Erzieherinnen und Erzieher nähmen in Schule und Kindergarten eine Schlüsselstellung ein, wenn es darum geht, die Lage von Kindern aus Suchtfamilien zu verbessern, so Würzbach: "Wenn sich ein Kind aus einer belasteten Familie durch die Bezugsperson vor Ort angenommen, verstanden und unterstützt fühlt, wird es in der Regel weniger störende Verhaltensweisen zeigen und auf Angebote eingehen, die sie ihm macht." Hinzukommen sollte auf alle Fälle aber auch das Gespräch mit den Eltern. "Die Eltern müssen unter Druck stehen und erkennen, dass sie durch ihre Sucht ihre Kinder negativ beeinflussen." Hier kommt Markus Kroschewski von der Erziehungsberatungsstelle ins Spiel, der Würzbach bei den jeweils achtstündigen Unterrichtseinheiten an der Helen-Keller-Schule zur Seite steht.

Denn der Anspruch ist hoch, um Unsicherheiten zu begegnen, wie man mit familiären Suchtproblemen umgehen kann und soll. Deshalb gilt es, im Rahmen der Unterrichtseinheiten vor allem Fragen wie diese zu beantworten. "Wie kann ich mit familiären Suchtproblemen umgehen? Welche Verhaltensweisen kennzeichnen Kinder aus Suchtfamilien? Welche Art von Hilfe und Zuwendung benötigen diese Kinder? Wie und wann kann das Problem gegenüber den Eltern zur Sprache gebracht werden und welche Hilfsmöglichkeiten stehen zur Verfügung?

"Erzieher, Lehrkräfte, Sozial- und Sonderpädagogen müssen nicht zuletzt mit Blick auf die Kindeswohlgefährdung zum einen Anwälte für die Kinder und deren Bedürfnisse und Interessen, zum anderen aber auch Erziehungspartner für deren Eltern sein", so Würzbach. Hierzu gehört auch, dass sie suchtkranken Eltern passende Hilfsangebote aufzeigen, die diese in Anspruch nehmen können.