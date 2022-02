Von Julian Baum

Weinheim. Seit vergangenem Freitag befindet sich Baden-Württemberg wieder in der Alarmstufe I. Damit gilt für körpernahe Dienstleistungen wieder die 2 G-Regelung. Ausnahme: Friseurbetriebe – hier gilt 3 G. Doch wie geht es den Friseuren und Kosmetikern? Offenbar so wie vielen anderen: Sie leiden durchaus unter der Pandemie, wenngleich diese "nur" das eine oder andere strukturelle Problem verstärkt, das schon vorher vorhanden war.

So äußerte Michele Vetere im Gespräch mit der RNZ, dass die Rückkehr zur 3 G-Regelung in weiten Teilen der Branche gut aufgenommen wird. Vetere ist Obermeister der Friseurinnung im Bezirk Weinheim, der auch die Kosmetikbranche zugerechnet wird. Die Pandemie verursache einen Umsatzrückgang von 20 bis 25 Prozent, obwohl Haare immer wieder geschnitten werden müssen, so Vetere. Mit der 3 G-Regelung werde der Zugang für die Kundschaft zumindest wieder erleichtert.

Neue Probleme seien für das Friseurhandwerk jedoch nicht hinzugekommen, sagt er: Eher hätten sich alte Schwierigkeiten verstärkt. Schon vor der Pandemie sanken die Zahlen der Auszubildenden, schon vorher gab es Fachkräftemangel, und schon vorher gab es Probleme mit Kunden, die sich ihre Haare in Schwarzarbeit schneiden ließen. Das "Brennglas Coronapandemie" habe diese Trends in den vergangenen zwei Jahren aber beschleunigt: Es sind Herausforderungen in der Struktur der Branche, nicht einfach nur Umsatzeinbußen.

Vetere ist seit 35 Jahren selbstständig, Obermeister der Innung ist er seit 2014. Vor allem in den letzten 20 Jahren sei die Zahl der Friseursalons gestiegen, sagt er. Heute gebe es vermehrt kleine Betriebe, zudem 20.000 bis 25.000 Soloselbstständige bundesweit. Das führe zu mehr Konkurrenz, Anreize für Ausbildungsbetriebe gingen dabei verloren. Seine Kunden seien praktisch alle geimpft oder genesen, sagt Vetere. Mit Regelungen wie dem Vorzeigen der Impfpässe hätten sie sich weitgehend "arrangiert". Informationen holt er sich beim Landesverband der Friseurinnungen mit Sitz in Stuttgart oder aber bei den Handwerkskammern "Wir geben Informationen der Landesverbände an die Innungsmitglieder weiter", so der Obermeister.

Die Vernetzung der Innungsmitglieder fand und findet in der Pandemie verstärkt auf digitalem Wege statt: über Chatgruppen und E-Mails. Wenn möglich, treffen sich die gut 25 Mitglieder auch bei Stammtischen, wo es auch einen persönlichen Austausch gibt und man über Änderungen oder Ratschläge diskutiert.

In der Zeit der Pandemie hat die Innung vier neue Mitglieder dazugewonnen; für eine starke Innung freilich nicht genug, denn auch zuvor tendierten die Mitgliederzahlen zum Sinken. Ein Problem, das aber alle Innungen aller Branchen betrifft. Die Kosmetik ist prinzipiell der Friseurinnung zugeteilt, speziell hat der Bezirk hier jedoch keine Mitglieder. Vetere kann sich aber vorstellen, dass die Kosmetiker "noch mehr Probleme haben, weil die Vorgaben für sie härter sind".

Seine Kunden und Mitarbeiter fühlten sich mit den Auflagen sicher, sagt Vetere, hier könne er aber nur für seinen eigenen Salon sprechen. Der Laden ist geräumig, Abstände können gut eingehalten werden, Luftfilter hat er später eingebaut. Jedoch betont er, dass schon immer ein hoher hygienischer Standard in Friseurbetrieben geherrscht habe.

Die Einhaltung der Auflagen wurde im letzten Jahr verstärkt kontrolliert. Vetere erinnert sich ohne langes Nachdenken an zwei Stichproben im vergangenen Winter. Das habe er auch von anderen gehört, ebenso wie die Tatsache, dass es Ahndungen gab. Insgesamt sei man als Innungsmitglied aber stark auf die Auflagen gepolt: zum einen wegen der Sicherheit, zum anderen aber auch, um kein schlechtes Licht auf den Branchenzweig zu werfen. Mit Ausblick auf den Sommer gibt es auch Anlass zur Freude: Die Bezirksinnung feiert ihr 125-Jähriges, sagt der Obermeister.

Wie aber steht es um die Kosmetik? Die Kosmetikseparees der "Verschönerei" blieben zuletzt weitgehend leer, erzählt Inhaberin Peggy Fändrich. Sie unterhält einen Friseurbetrieb, hat derzeit aber auch drei Mitarbeiterinnen für Kosmetik. Der Friseurbetrieb sei starken Schwankungen ausgesetzt, erzählt sie. Unter anderem macht sie das fest an den wechselnden Zugangsrichtlinien. 3 G, 2 G oder gar 2 G-plus: Sie spüre, dass die Menschen manchmal einfach "keinen Bock" hätten.

Allgemein seien kosmetische Anwendungen weniger nachgefragt als in gewöhnlichen Jahren, sagt sie. Besonders Mehrfachanwendungen, heißt: regelmäßig fortlaufende Termine, würden ausgesetzt oder ganz abgesagt. Immerhin: Wimpernstyling werde in ihrem Laden noch gut angenommen.