Die Albert-Schweitzer-Schule in Weinheim. Foto: Dorn

Weinheim. (RNZ) An der Weinheimer Albert-Schweitzer-Schule gibt es einen weiteren möglichen Covid-19-Fall. Das teilte die Stadt Weinheim am Donnerstag mit. Die Eltern eines Kindes wurden positiv getestet, bei dem Kind steht eine Testung noch aus. Allerdings zeigt es bereits Symptome.

Die Schulleitung hat Kontakt zum Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises aufgenommen. Dieses hat entschieden, die Klasse vorsorglich zu schließen, zumindest bis das Testergebnis vorliegt. Betreuungsgruppen sind nicht betroffen. Insgesamt betrifft diese Maßnahme 13 Kinder sowie eine Lehrkraft.

Update: Donnerstag, 5. November 2020, 19.30 Uhr

33 Grundschüler nach Hause geschickt

An der Albert-Schweitzer-Grundschule sind Schulklasse, Betreuungsgruppe samt Lehrkraft und Betreuungskraft betroffen.

Weinheim. (RNZ) Die Albert-Schweitzer-Grundschule in der Weinheimer Weststadt hat am Mittwochmorgen eine Schulklasse sowie eine Betreuungsgruppe mit einer Lehrkraft und einer Betreuungskraft vorsorglich nach Hause geschickt. Dieser Schritt sei in Absprache mit dem Bildungsamt erfolgt, teilt die Stadt Weinheim mit. Die Betroffenen sollen daheim bleiben, bis das Gesundheitsamt eine Entscheidung über das weitere Vorgehen trifft. Hintergrund ist der positive Corona-Test bei einem Schüler.

In der Schulklasse sind 22 Kinder und eine Lehrkraft betroffen. Bei der Betreuungsgruppe sind es elf weitere Kinder sowie die städtische Betreuerin. Hier war das Kind außerhalb des Unterrichts. Auch die Stadt wartet nun die Anweisungen des Gesundheitsamts ab.

Stand: Mittwoch, 4. November 2020, 18.45 Uhr