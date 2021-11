So mintgrün wie jetzt hat es Anfang der 1920er-Jahre in der Mannheimer Straße geleuchtet, als der Bau errichtet wurde. Foto: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Die Gebäude Hausnummer 14 bis 16 an der Mannheimer Straße sind seit gut vier Wochen von den Gerüsten befreit. Das Dach ist neu gedeckt, die Fassade erstrahlt wieder in ihrem historischen Originalton: in "Mintgrün". Alte Sandsteingesimse und Einfassungen wurden aufgearbeitet, ergänzt und versiegelt, die Fensterumrahmungen erhielten ihre Klappläden zurück. Man sehe außen wie innen schon viel vom Baufortschritt, so Cornelia Lauinger und Tiberiu Kato vom Amt für Immobilienwirtschaft kürzlich beim Baustellenrundgang mit der Presse. 14 der insgesamt 28 zu sanierenden Wohnungen sind nahezu bezugsfertig.

Die alten Kassettentüren sind dagegen erhalten geblieben. Foto: Dorn

Elemente aus 1920ern erhalten

Das Architekturbüro Weber und Partner sowie die Handwerker hätten mehr als gute Arbeit geleistet, stimmen Lauinger und Kato in ihrer Einschätzung überein. Alle Beteiligten seien froh, dass sich der Gemeinderat letztlich für eine Sanierung der markanten Gebäude und gegen einen Abriss samt Neubau entschied. Die Grundsatzdebatte darüber war zuletzt noch einmal Anfang 2020 entflammt. Martin und Max Weber hörten das Lob mit Stolz: Sie unterstrichen erneut, dass das 1920 gemeinsam mit dem benachbarten Schwestergebäude erbaute Ensemble Weinheimer Geschichte in sich trage. Diese soll mithilfe der Expertise von Bauhistorikerin Josephine Zopf-Weber für künftige Bewohner erfahrbar werden.

Wo es möglich war, sind die zum Teil noch historisches Tropfenornamentglas aufweisenden Sprossenfenster und Oberlichter erhalten geblieben. Auch profilierte Zargen und Kassettentüren wurden nur dort ersetzt, wo es unumgänglich war. Ebenso hat man alte Rollladenkästen so weit wie möglich belassen. Die Sandsteinarbeiten, Terrazzoböden und Blockstufentreppen sowie die untersichtig ornamentierten Podeste in den Treppenhäusern blieben ebenfalls erhalten. Schallabsorbierende Vinylfußböden sorgen nun aber für Lärmminderung.

Inzwischen haben die Wohnungen zeitgemäße Sanitärräume bekommen. Foto: Dorn

Auf der anderen Seite wurden die für heutige Anforderungen unterdimensionierten Bäder mittels maßvoller Eingriffe erweitert. Die Waschschränke sind für Rollstuhlfahrer unterfahrbar. Fensteröffnungen in den Küchen wurden bis auf Fußbodentiefe erweitert, französische Balkone sorgen für mehr Aufenthaltsqualität. Unter den abgehängten Decken verlaufen jetzt die Installationen. Auch dies dämmt den Schall. Außerdem zeigt sich jedes Stockwerk gegenüber den anderen brandschutztechnisch gesichert. Einen ökologischen Wermutstropfen muss man jedoch schlucken: Die eigentlich beschlossene Fotovoltaikanlage konnte wegen der Kleinteiligkeit der Dachflächen mit ihren Gauben nicht aufgebaut werden.

Insgesamt zehn der 14 beinahe fertigen Wohnungen entsprechen den Anforderungen an eine barrierefreie Nutzung. Der Einbau eines Aufzugs in Haus 16 ermöglicht auf fünf Geschossen zusätzlich eine barrierefreie Erschließung aller Wohnungen. Hinzu kommt die Wiederherstellung von vier Ein- und Zweizimmerwohnungen im Gartengeschoss, die zuvor nicht mehr genutzt worden waren.

Auch damit trägt die Stadt dem demografischen Wandel und der Nachfrage nach preiswertem Wohnraum Rechnung. Der bestehende Wohnungsmix werde durch die kleineren Wohnungen erweitert und verbessere den wirtschaftlichen Nutzen der Sanierung, erläutert das Architektenduo. Vor 100 Jahren hätten die Städte bewusst Geld in die Hand genommen und mit Stolz gebaut, so Martin Weber. Diesen Gedanken greife man auf.

Wer spätestens im April kommenden Jahres einzieht, darf sich freuen – auch wenn es sich um keine Luxussanierung handelt. Denn wer hier künftig zu Hause ist, verfügt über eher wenig Geld. "Ein Anrecht auf Wohnen zum Sozialtarif hat nur, wer einen Wohnberechtigungsschein vorweisen kann", klärt Lauinger auf: "Die Bewerberliste ist dennoch schon sehr umfangreich." Die aktuelle rund achtwöchige Verspätung im Baufortschritt erklären die Architekten mit den sich über mehrere Wochen hinweg ziehenden industriellen Lieferengpässen. Im Grunde sei das Gebäude in seinem Inneren wie ein Neubau ausgebaut worden, so Max Weber. Nicht weniger erfreulich: Bei den Baukosten liegt man derzeit etwa 300.000 Euro unter den Kostenvoranschlägen. Die Gesamtmaßnahme der 28 zu sanierenden Wohnungen war auf 6,28 Millionen Euro taxiert gewesen. 1,3 Millionen Euro sind vom Land an Fördermitteln zugesagt.

Ein wenig Melancholie kam am Ende bei Kato auf. Handelt es sich bei dem Objekt doch um seine letzte große Maßnahme vor der Pensionierung. Kato: "Die Abrechnung übernimmt mein Nachfolger."