Von Philipp Weber

Weinheim. Der Schlussapplaus ist verklungen, die Amtskette angelegt, die Gäste strömen an die Tische im Foyer. Jetzt fehlt noch der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Weinheim. OB Manuel Just setzt sich an ein Tischchen. Er nimmt den Eintrag ebenso konzentriert vor, wie er zuvor den Beginn seiner Zukunftswerkstatt angekündigt hat.

Just füllt die Funktion des Oberbürgermeisters seit dem 13. Mai aus. Eine gute Woche zuvor war die Klage seiner Mitbewerberin Friedhild Miller gegen das Ergebnis der OB-Wahl vom 10. Juni 2018 in letzter Instanz gescheitert. Da die Amtseinführung im Gemeinderat nicht auf der Stelle erfolgen muss, holte das Gremium diese am Dienstagabend nach: im Verlauf einer feierlichen Sondersitzung.

Unter den Besuchern in der gut gefüllten Stadthalle - die Empore und einige Sitze im Parkett blieben frei - befanden sich hochrangige Amtsträger wie die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder und der Direktor des Verbands Region Rhein-Neckar, Ralph Schlusche. Auch die Alt-OBs Heiner Bernhard und Uwe Kleefoot lauschten den ersten Takten der Einführung mit Gitarrist Andreas Botz und Sängerin Lana Keys.

Torsten Fetzner gelang - wieder - eine witzige Begrüßung. "Nach neun Monaten Interimszeit fühle ich mich ein bisschen als Amtsvorgänger", hatte der Erste Bürgermeister die Lacher auf seiner Seite: "Heiner Bernhard wird es mir nachsehen." Er sei sich von Anfang an sicher gewesen, dass er die doppelte Belastung bewältigt: "Einen Plan B gab es ohnehin nicht."

Die Verursacherin ist bekannt. Selbst "honorige Persönlichkeiten" seien beim Stichwort "Miller" ausfällig geworden, so Fetzner: "Es wurden alle möglichen Nutztiere genannt." Er habe sich zurückgehalten, so Fetzner in aller Ernsthaftigkeit. Die Klägerin leide erwiesenermaßen an einer seelischen Erkrankung, Vorwürfe führten nicht weiter. Zumal die "Ära Fetzner" auch ihr Gutes hatte: Verwaltung und Gemeinderat hätten intensiv kommuniziert und zusammengearbeitet. "Das war sehr berührend", dankte Fetzner den Stadträten - aber auch den Mitarbeitern der Verwaltung: "Ihr seid krisenfest!"

Dann war der große Augenblick gekommen: Stadtrat Holger Haring, Fraktionschef der CDU und Erster ehrenamtlicher Vertreter des OBs, nahm Justs Verpflichtung vor. Just sprach Haring die Vereidigungsformel nach: "Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt Weinheim gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern."

Regierungspräsidentin Felder hob die Symbolik hervor, die dem innewohnte. "Der OB wird aus der Mitte des Gemeinderats heraus verpflichtet. Dieser ist die Repräsentanz der Bürger." Diese Vorgehensweise betone die Prinzipien von Kompromiss und Konsens, von denen Lokalpolitik und kommunale Selbstverwaltung leben. "Dies in einer Zeit, in der Einzelinteressen in den Vordergrund drängen."

Ralf Mittelbach bestand seine Feuertaufe - als Redner. Der langjährige Feuerwehrsprecher und neue Vorsitzende des Personalrats der Stadt Weinheim versprach Just eine konstruktive Zusammenarbeit. Er deutete an, dass sich die Verwaltung aktuell ebenso neu ausrichte wie die Personalvertretung. Erste Gespräche mit Just stimmten ihn optimistisch, so Mittelbach, der mehrfach "Politik als Beruf" zitierte - das Standardwerk von "Ur-Soziologe" Max Weber (1864-1920). Er wünsche Just, dass er "von" wie "für" die Politik leben könne, schloss Mittelbach.

Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz griff ein brandheißes Thema auf: die Bedrohungen, mit denen Kommunalpolitiker konfrontiert sind. "Die Meinungsfreiheit deckt dies nicht, so etwas darf man nicht hinnehmen", so der Vertreter der Verbands- und Nachbargemeinden sowie Freund Justs. Ein OB sei dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet und müsse dieses gegen Partikularinteressen verteidigen, sagte Metz. Aus den Reihen der bisher führenden Ratsfraktionen erscholl Applaus - jeder wusste, dass Metz damit auf den Streit um Gewerbe in der Hinteren Mult anspielte. Zuhören müsse ein OB dagegen jenen, die keine Lobby haben.

Seit er sich zur OB-Kandidatur erklärt habe, seien eineinhalb Jahre vergangen, begann Just die Abschlussrede. "Aber erst jetzt habe ich eine Vorstellung, warum Weinheim ein heißes Pflaster ist", spielte er auf die Gluthitze draußen an. Im Hinblick auf Personalratschef Mittelbach und die Verwaltung versprach Just, dass "Bürgernähe, Freundlichkeit und Offenheit in diesem Haus gelebt werden".

Bürger hätten einen Anspruch auf Erklärungen, sagte Just. Auch er selbst erklärte sich: Als Friedhild Miller die OB-Wahl anfocht, habe er intensiv abgewogen und die Rolle des Amtsverwesers abgelehnt, wegen versorgungsrechtlicher Risiken: "Meine Familie hat einen verantwortungsbewussten Vater und Ehemann verdient." Vielmehr müsse sich der Gesetzgeber verstärkt gegen Dauerkläger wie Miller wappnen, forderte er. Leider ohne zu erwähnen, wie das gehen soll.

Dann war - endlich - Zeit für den Blick voraus. Die Zukunftswerkstatt solle bald Fahrt aufnehmen, so Just. Es gelte, einen städtebaulichen Rahmenplan zu entwerfen und diesen mit einer Prioritäten-Liste zu verbinden. Parallel dazu drängten Themen wie Klimaschutz und Digitalisierung. "Weinheim steht vor dynamischen Veränderungen." Dass der neue OB diese gestalten will, daran besteht kein Zweifel.