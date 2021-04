Isabella Schramkes Kosmetikstudio in Weinheim hat geschlossen. Nun ist sie in Räume ausgewichen, die im hessischen Gorxheimertal liegen. Fotos: Kreutzer

Von Max Rieser

Weinheim. Waldemar Saloneks Nerven liegen blank. Seit knapp einer Woche ist sein Geschäft nicht mehr in Weinheim, sondern im vier Kilometer entfernten hessischen Gorxheimertal. Zusammen mit seiner Frau Isabella Schramke betreibt er das Kosmetikstudio "Dein Blick" und das Haarpigmentierungsstudio "Health and Hair". Durch die Coronabeschränkungen für ihre Branche sahen Salonek und Schramke sich gezwungen, auszuweichen. Doch wie konnte es so weit kommen?

Es begann mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020. Die Geschäfte von Salonek und Schramke wurden geschlossen, so wie alle körpernahen Dienstleistungen, zu denen Friseure, Massagepraxen und Tattoo-Studios zählten. Schon damals fühlte sich das Paar gegenüber Betrieben aus der hessischen Nachbarschaft benachteiligt. Und schon damals verzeichneten sie ein Abwandern von Stammkunden: "Wir arbeiten vor allem mit Kundschaft, die seit Jahren kommt, aber oftmals auf regelmäßige Behandlungen besteht."

Auch im zweiten Lockdown geht Hessen andere Wege. Bei einem ähnlichen Infektionsgeschehen wie in Baden-Württemberg sieht das Nachbarland aktuell vor, dass körpernahe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden können, wenn ein Hygienekonzept, eine Terminvereinbarung, medizinische Masken sowie – vor allem bei Gesichtskosmetik – tagesaktuelle, negative Coronatests vorliegen. Warum das für Baden-Württemberg nicht möglich ist, kann Salonek nicht verstehen: "Da hat man ja die absolute Kontrolle darüber, ob jemand infiziert ist oder nicht", sagt er. Das wäre sonst selten der Fall. Man müsse sich nur die Busse und Bahnen für Pendler und Schüler anschauen. Vom Geschehen in Großbetrieben gar nicht zu reden. In den Kosmetikstudios werde in der Regel eine Eins-zu-eins-Betreuung angeboten, meist seien nur die behandelte Person und die Kosmetikerin im Raum. Bei ungefähr sechs Kunden am Tag, die vorher Termine ausmachen, sei der Publikumsverkehr zu vernachlässigen.

Auch hätten alle Studios aus dem ersten Lockdown gelernt und in Maßnahmen investiert, um eine Infektion unwahrscheinlicher zu machen. Seine Frau habe viele Tests gekauft, um vorbereitet zu sein. Der Studiobetreiber wittert hinter der Strategie der Politik ein Einknicken vor großen Konzernen: "Die Automobilindustrie hat eine stärkere Lobby, deshalb hat sie keine Schließungen zu befürchten."

Er sieht weitere Ungerechtigkeiten, etwa dass die Industrie sich nicht zu Tests verpflichtet. Ausgefallene Warenherstellung in produzierenden Betrieben könne nachgeholt werden, nicht erbrachte Dienstleistungen seien dahin. Die mangelnde Bereitschaft der Regierung, Teststrategien zur Öffnung der Läden zu nutzen, zwinge seinen Berufsstand zum Nichtstun. Durch die unterschiedlichen Herangehensweisen der beiden Bundesländer kommt es laut dem Weinheimer zu Wettbewerbsverzerrungen sowie einer Ungleichbehandlung.

Deshalb ist er aktiv geworden. Zunächst wandte er sich an Weinheims OB Manuel Just. Dieser verwies, wie Salonek berichtet, darauf, dass er nur die Beschlüsse des Landes umsetze und in diesem Fall nicht helfen könne. Also schickte er eine E-Mail an den grünen Landtagsabgeordneten Uli Sckerl: "Er hat die Problematik erkannt und die Ministerien in Stuttgart und Wiesbaden aufgefordert, sich abzustimmen. Entweder alle auf oder alle zu." Salonek forderte auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf, zeitnah eine Lösung zu finden, die für beide Länder ähnliche Voraussetzungen schafft.

Eine Antwort erhielt er von einer persönlichen Mitarbeiterin Kretschmanns, in der sie ihr Verständnis ausdrückte und schrieb: "Es kann zu Situationen kommen, die nicht erklärbar und logisch sind, weil eine Pandemie auch nicht logisch ist. Dennoch braucht es für jedwede Organisation definierte Zuständigkeitsgebiete." Das enttäuscht den Weinheimer, er habe sich von einer grün-geführten Regierung mehr Veränderungswillen erhofft.

Das CDU-geführte Hessen verhalte sich fortschrittlicher, das Nachbarland gehe auf die Sorgen kleiner Unternehmen ein, findet er. Außerdem sei die Antwort von Kretschmanns Büro erst gekommen, nachdem der Bundesberufsverband der Kosmetiker einen offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geschrieben hatte.

In seiner letzten Korrespondenz mit Sckerl hatte der Ladeninhaber gefragt, ob es belastbare Infektionszahlen für Schulen, Kitas, Friseure und größere Firmen gebe. Der Politiker antwortete, dass eine Eingrenzung nur möglich sei, wenn es sich um gebündelte Infektionen in hoher Anzahl handle und dass die meisten Ansteckungen diffuse Zufallsvorgänge seien, die oft an anderer Stelle weitergegeben würden. Er schrieb außerdem, dass körpernahe Dienstleister sich nicht explizit als "Spreader" herausgestellt hätten, aber alle kontaktintensiven Bereiche von Schließungen betroffen seien. Andernfalls würde das Virus ungehindert grassieren. Warum große Konzerne nach wie vor nicht betroffen sind und die Kosmetiker in Hessen offenbleiben, bleibt ungeklärt.

Nun läuft das Gesetzgebungsverfahren für die bundesweite "Notbremse". Salonek und Schramke hoffen, dass es bald eine Lösung für ihren Sektor gibt – und sie nach Weinheim zurückkehren können.