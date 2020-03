Weinheim. (pol/mare/van) Der vermisste 20-Jährige aus Weinheim ist tot. Das teilt die Polizei am heutigen Donnerstag mit. Der junge Mann war seit Montagmorgen als vermisst gemeldet. Am Mittwochabend wurde er tot in seinem Auto gefunden. Die Polizei schließt zum jetzigen Stand Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

Update: Donnerstag, 26. März 2020, 13.40 Uhr