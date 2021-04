Von Günther Grosch

Weinheim. So etwas nennt man wohl "Höhere Mathematik für Fortgeschrittene": Man kaufe 150 Kilogramm Äpfel für 1,20 Euro das Kilo ein, verkaufe das Kilo für zwei Euro weiter – und hat am Ende des Tages 1350 Euro "geerntet". Wie dieses Geschäftsmodell erfolgreich und für den guten Zweck funktioniert, machte am vergangenen Wochenende die "Kneippäppel-Gang" der fünf Jungunternehmer Felix, Marten, Julius, Max und Mara rund um den Michelsgrund, die Weinberg- und die Merianstraße vor.

Den Hintergrund für die Aktivitäten der Viertklässler aus der Pestalozzi-Grundschule bildet ein dreifaches Jubiläum. Der Kneippverein Weinheim begeht in diesem Jahr sein 85-jähriges Bestehen, die Kneippanlage im Exotenwald wird 50 Jahre alt – und der "Wasserdoktor" und "Kräuterpfarrer" Sebastian Kneipp würde am 17. Mai seinen 200. Geburtstag feiern. Grund genug für den Vorstand des Kneippvereins Weinheim, das aus der Weihertalquelle gespeiste Kneippbecken im Exotenwald wieder auf Vordermann zu bringen.

"Allerdings fehlt dem Verein dafür im Augenblick noch die Kohle", so "Kneipp-äppel-Gang-Boss" Felix im Gespräch mit der RNZ. Die Idee, wie er helfen könnte, sei ihm nach dem Studium eines Zeitungsartikels gekommen. Darin stand, dass sich die Stadtwerke Weinheim bereit erklären, gemeinsam mit ihren Auszubildenden die Anlage wieder in Schuss zu bringen. Genauer: "Den Beckenboden zu sanieren, die Kacheln zu erneuern sowie eine neue Leitung zu legen, um den Zufluss zu verbessern."

Schnell war sich die "Gang" einig, eine Spendenaktion zu organisieren. "Als Zwischenstation gehört das Kneipp-Gelände regelmäßig zu unseren Spazier- und Joggingrunden durch den Wald", erläuterte Kathrin, die Mutter von Felix, weitere Details, die das Quintett ausbaldowert hatte.

Doch leichter gesagt als getan. Weil es für den Verkauf von Blumen ("Frühblühern") zu spät war und selbst gebackener Kuchen an Corona gescheitert wäre, ließ sich die Gang von dem englischen Sprichwort "An apple a day keeps the doctor away" ("Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern") inspirieren. Womit sich auch der Name "Kneippäppel-Gang" erklärt.

Mit dem Muckensturmer Obsthof Schröder fand sich der geeignete Äpfel-Produzent. Die Wahl fiel auf die Sorte "Jonagold", womit man gleich noch etwas fürs Leben lernte: "Jonagold, eine Züchtung aus den Sorten Golden Delicious und Jonathan, gehört zu den sechs am häufigsten angebotenen Apfelsorten weltweit. Außerdem besitzt Jonagold den größten Gehalt an zellschützenden Flavonoiden und das höchste antioxidative Potenzial."

Mit Infoblättern wurde die Nachbarschaft sensibilisiert. Die "Gang" erzeugte so viel Resonanz beziehungsweise so viele Vorbestellungen, dass der Auslieferung der in Heimarbeit kiloweise abgewogenen und eingetüteten Äpfel ab dem frühen Samstagmorgen nichts mehr im Wege stand.

Nachdem Felix’ Papa Thomas zuvor Corona-Schnelltests abgenommen und sich die Jungen mit Mund-Nase-Masken geschützt hatten, zog die "Gang" am und rund um den Michelsgrund von Tür zu Tür. Mit einem freundlichen Spruch erläuterte man gefühlt mehr als hundert Mal das Anliegen – und stieß nicht nur auf offene Ohren, sondern auch auf sich öffnende Portemonnaies.

Das Beste aber, so Marten: "Zusätzlich zum offiziellen Verkaufspreis gab es hier mal einen Zehner, dort einen Zwanziger und hin und wieder sogar einen Fünfziger für die Spendenkasse." Auch die eine oder andere Süßigkeit wurde den Kindern zugesteckt. Nach gut sechs Stunden – zwischendurch kehrte man wieder und wieder zum Nachschubfassen zurück – ging es an den Kassensturz.

Stadtwerke-Geschäftsführer orderte gleich zwei volle Eimer

Dass es mehr als die im Vorfeld erhofften 500 Euro sein würden, hatte sich bereits unterwegs abgezeichnet. Als es am Ende dann aber mit 1350 Euro "vierstellig" würde: "Damit hätten wir nie gerechnet!" Der Vorstand des Kneippvereins um dessen Vorsitzende Karin Kling wurde per E-Mail über das "sensationelle Ergebnis" informiert. Wobei das letzte Wort noch nicht gesprochen ist, da in den kommenden Tagen noch weitere Vorbestellungen abgearbeitet werden.

Die Idee hat auch Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Krämer unter Strom gesetzt. "Und ihn veranlasst, zwei Eimer Äpfel zu ordern, die er in der Geschäftsstelle verteilen will", so Mutter Kathrin. Dass damit immer noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist, verrieten die "Gangster", als sich die RNZ verabschiedete: "Vielleicht wiederholen wir das noch einmal, wenn die Erdbeeren reif sind."