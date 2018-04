Von Günther Grosch

Weinheim. Großer Geburtstagsbahnhof am Wochenende für die beiden Partnerschaftszüge aus Cavaillon und Weinheim. Vom damaligen Weinheimer OB Rolf Engelbrecht und seinem französischen Amtskollegen Fleury Mitifiot als "Lokomotivführer" 1958 offiziell aufs Gleis gehoben, stehen seitdem für beide "Trains d’amitié" alle Signale auf Grün.

"Die damalige Weichenstellung hatte die Aussöhnung mit dem Nachbarn und eine friedvolle Zukunft sowie die Völker verbindende Partnerschaft zum Ziel. Dies ist auch sechs Jahrzehnte später eine Herzensangelegenheit geblieben", blickten die beiden amtierenden Stadtoberhäupter, Heiner Bernhard und Gérard Daudet, beim Festakt vor geladenen Gästen im Ratssaal auf den damaligen Fahrplan zurück.

Noch fünf Jahre bevor Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle die "Erbfeindschaft" zwischen beiden Ländern zu Grabe trugen, habe das Eingehen einer förmlichen Partnerschaft zwischen einer französischen und einer deutschen Stadt eine "echte Pioniertat auf dem Weg in Richtung Aussöhnung dargestellt", zitierte OB Bernhard den ehemaligen Weinheimer Hauptamtsleiter Alfred Beck.

Der Geschäftsführer der Engelbrecht-Mitifiot-Stiftung hatte die Partnerschaft von ihrer ersten Stunde an begleitet. "Über die Jahrzehnte hinweg sind viele Freundschaften entstanden und daraus sogar Ehen entsprungen", verwiesen beide Seiten auf das Engagement unter anderem der Karnevalsgesellschaft "Weinheimer Blüten", Schüleraustausche über den Stadtjugendring sowie Begegnungen von Vereinen und der Musikschule.

Die von den Initiatoren der deutsch-französischen Städtepartnerschaften gesteckten Ziele gehörten nicht zu der Art von Aufgaben, die einfach abgehakt werden können, wenn sie erfüllt sind, so Bernhard: "Freundschaften bedürfen der Pflege, wenn sie Bestand haben sollen."

Er liebe Cavaillon sehr, so Bernhards Amtskollege Gérard Daudet. Er bekannte aber, dass er es sich auch sehr gut vorstellen könnte, "Bürgermeister von Weinheim zu sein". Offenheit, Teilhabe und Dialog bestimmten die Inhalte einer gelingenden Partnerschaft. Wie in jeder Ehe gebe es Höhen und Tiefen. Jubiläen gäben Anlass, sich an erfreuliche Begebenheiten zu erinnern und daran geknüpfte Wünsche zu erneuern.

Mehr als in die Vergangenheit wolle er in die Zukunft blicken, so Daudet. Deshalb freue er sich darüber, dass im Juni auch einige Bürger aus Cavaillon in Weinheim an den Aufführungen des Musicals "My Fair Lady" beteiligt sind. Vor allem aber hege er die Hoffnung, dass 2019 ein Gastspiel der Weinheimer Schauspieltruppe in Cavaillon zustande kommt.

Um die Jugend "noch stärker für die Partnerschaft zu begeistern" und "auf die guten Dinge aufmerksamzumachen", findet darüber hinaus am 12. Juni dieses Jahres an allen Schulen in Cavaillon ein "deutsch-französisches Essen" statt. Abgesehen von ihrer Symbolik, sei die Jumelage eine ernste Angelegenheit, so Daudets Appell: "Die Partnerschaft muss leben, sich weiterentwickeln." Deshalb sollten die Städte im Jubiläumsjahr in eine neue Phase eintreten und noch konstruktiver zusammenarbeiten. Dabei denke er weniger an Politik und Ökonomie, sondern vor allem an die zwischenmenschliche Ebene. Er freue sich schon jetzt auf die "Gnaden-Hochzeit" zum 70. Jubiläum.

"Belle rose du printemps", "All my sins are taken away" und "Wenn der Tag zu Ende geht": Die Chorgemeinschaft des MGV Eintracht 1889 Weinheim und des Männerchors 1890 Sulzbach unter der Leitung von Musikdirektor Richard Trares und Solist Oliver Schneller umrahmte die Feierstunde musikalisch.