Weinheim. (pol/mare) Bereits am Mittwoch, 9. Juni, wurde eine 32-jährige Frau im Ortsteil Ofling von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Das berichtet die Polizei.

Die Frau war kurz vor 21 Uhr mit ihrem Hund in der Waidallee spazieren, als in Höhe einer Blumenwiese ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad sehr dicht an der 32-Jährigen vorbeifuhr und ihr dabei mit der Hand an das Gesäß fasste. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne sich umzudrehen.

Zur Tatzeit waren etliche Menschen vor Ort, weshalb die Polizei sich Zeugenhinweise erhofft. Diese können unter Telefon 0621/1744444 zu Protokoll gegeben werden.

Der unbekannte Mann soll Anfang 30 Jahre gewesen sein, etwa 1,90 Meter groß mit athletischer Figur, schlank, aber muskulös. Er soll sonnengebräunt gewesen sein mit hellbraunem kurzem Haar und einem markant eckigen Haaransatz. Er soll blaue Shorts am Leib gehabt haben und Rucksack, der oben eckig zulief. Er war oben cremeweiß und hatte unten einen farbigen Streifen.