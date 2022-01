Weinheim. (web) Uli Sckerl kämpft mit einer Krebserkrankung. Das hat der Landtagsabgeordnete und Stadtrat zuletzt der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Landtag mitgeteilt und am Dienstag auf Anfrage bestätigt. "Als Person des öffentlichen Lebens ist es mir klar, dass ich offen mit meiner Erkrankung umgehen sollte und muss", erklärte Sckerl. Das gelte auch für Weinheim und den Gemeinderat. "Ich habe Oberbürgermeister Manuel Just am Montag offen informiert." Eigenen Angaben zufolge befindet sich Sckerl bereits in medizinischer Behandlung. Sobald diese angelaufen ist, werde er Schritt für Schritt weitersehen, teilte er mit.

Im Weinheimer Rathaus rief die Nachricht von der Erkrankung des langjährigen Kommunal- und Landespolitikers große Betroffenheit hervor. OB Manuel Just fand in einer ersten Stellungnahme Worte, aus denen Empathie und Wertschätzung sprechen: "Uli Sckerl ist ein Urgestein der Politik in Weinheim und im ganzen Land, wir kennen und schätzen ihn als unermüdlichen Kämpfer für die Interessen seines Wahlkreises und darüber hinaus, ein Vollblut-Politiker, weit vernetzt und mit allen Wassern gewaschen", so der OB.

"Mit seiner gewaltigen Erfahrung kann er zu jedem Thema eine passende und kompetente Einschätzung abgeben. In den letzten beiden Jahren wirkte er in der Corona-Zeit als enorm wichtige Kommunikationsdrehscheibe zwischen der Kommune und der Landesregierung. Sein Rat war und ist stets gefragt", so der OB weiter.

"Ich wünsche Uli Sckerl von Herzen – und da spreche ich im Namen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitglieder des Gemeinderats – rasche gute Besserung und eine weitreichende Gesundung. Wir sind um jeden Tag dankbar, an dem er wieder die politische Bühne betreten kann", so Just abschließend.