Weinheim-Sulzbach. (keke) Am Sonntag wäre Hans Mazur 82 Jahre alt geworden. Doch den Ehrentag noch einmal im Kreise der Familie zu erleben, war ihm nicht vergönnt. Mazur, in der Zweiburgenstadt wie in seinem Heimatort Sulzbach als "Mister Ehrenamt" geehrt und geschätzt, ist bereits am 9. April überraschend verstorben.

Bezeichnungen wie "Hans Dampf in allen Gassen" und "unbequemer Geist" – so titulierte ihn die RNZ 2012 zu seiner Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz – waren nie despektierlich gemeint. Ob als Vorsitzender des Stadtseniorenrats (2003-2020) oder als "waschechter Genosse": Mazur war zur Stelle, wenn es galt, klare Kante und ein soziales Gewissen zu zeigen.

"Nicht nur meckern, sondern zupacken und mitgestalten", lautete sein Lebensmotto. 34 Jahre lang (1980-1999 sowie 2004-2019) gehörte er dem Gemeinderat der Stadt Weinheim an. Mehr als sechseinhalb Jahrzehnte wirkte er als Kommunalpolitiker und Ortsvereinsvorsitzender (seit 1978) der SPD in Sulzbach. "Er war eine Stimme, die gehört wurde", würdigen ihn die Genossen von SPD und Arbeiterwohlfahrt in ihren Nachrufen. In Ratheim im Kreis Heinsberg bei Köln geboren, erlernte Mazur den Beruf des Wollstoffmachers und erlangte die Qualifikation eines Textiltechnikers. Sein Werdegang schien vorgezeichnet. Doch das Jahr 1963 änderte alles. Der damals 24-Jährige, bereits seit 1954 Mitglied in der sozialistischen Jugend "Die Falken", lernte die Gewerkschaftsjugend kennen und engagierte sich fortan dort.

Vom Niederrhein kam er 1967 an den Main, wo er das Amt des Sekretärs der früheren Gewerkschaft Textil-Bekleidung übernahm. Der Weg führte weiter zur Mannheimer Stadtverwaltung, wo Mazur von 1974 bis 1994 als Amtsvormund, Leiter des Kulturzentrums Alte Feuerwache, Verwaltungsleiter der Carl-Benz-Schule und im Schulverwaltungsamt arbeitete. 1991 und 1992 vertrat er die Quadratestadt im "Aufbauprogramm kommunale Selbstverwaltung" in Chemnitz. Dort zeichnete er für den Aufbau von rund 100 Schulsekretariaten verantwortlich. Als Mitglied im SPD-Kreisvorstand Rhein-Neckar und im Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Angestellte (Afa) sowie als Schöffe und ehrenamtlicher Richter am Arbeits- und Landesarbeitsgericht genoss er hohes Ansehen, ebenso wie 30 Jahre lang als Vorsitzender der Awo in Sulzbach.

Die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg (2004) gehört genauso zu seinen Auszeichnungen wie die Willy-Brandt-Medaille (2005), die Silberne Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg (2009), das Bundesverdienstkreuz (2012), die Ehrenurkunde in Gold des Städtetags Baden-Württemberg (2014) und die Ehrennadel des Awo-Bezirks Baden. 2017 wurde er Ehrenmitglied des Kerwe- und Heimatvereins Weinheim und erhielt die Goldene Ehrennadel des Bundes Heimat- und Volksleben. Ihr Mann sei "nach einem erfüllten Leben voller Tatendrang" gestorben, erklärte Ehefrau Erika Hecht-Mazur.