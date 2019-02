Weinheim-Sulzbach. (keke) Kräfte der Feuerwehren Weinheim und Sulzbach mussten am vergangenen Freitagnachmittag zu einer Dachgeschosswohnung in der Schillerstraße eilen. Ihnen war ein Zimmerbrand mit unklarer Rauchentwicklung gemeldet worden. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte das Dachgeschoss, das in der Tat verraucht war. Da kein Feuer festgestellt wurde, vermutete man die Ursache des Problems im Kamin.

Durch Messungen und Erkundung per Wärmebildkamera sowie einer Inspektion von außen war der Grund für die Rauchentwicklung rasch ausgemacht. Ergebnis: Ein verstopftes Ofenrohr war Auslöser für des Qualms. Glücklicherweise hatte man den Defekt noch rechtzeitig bemerkt, sodass niemand zu Schaden kam. Nach Rücksprache mit dem Kamin-Feger wurde das Brandgut aus dem Ofen geräumt. Damit der Rauch keine weiteren Schäden anrichten konnte, setzte die Wehr einen mobilen Rauchverschluss. Das Brandgut kam in eine Wanne und dann durch ein Fenster ins Freie. Nachdem der Schornsteinfeger den Kamin gereinigt hatte, konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Während des Einsatzes musste die Bergstraße für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Die Schillerstraße war während des kompletten Einsatzes gesperrt.