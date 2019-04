Weinheim. (rnz) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in Teilen Weinheims der Strom ausgefallen. Das teilt die Stadt am heutigen Mittwoch mit.

Grund hierfür sei "die Auslösung von Sicherheitseinrichtungen" gewesen. "Nach Erdschlüssen in einem 20 kV Endverschluss und einer Freileitungsabführung an der Bertleinsbrücke war die Stromversorgung im Bereich Mult und Lützelsachsen sowie in Sulzbach und der Weidsiedlung ab 4.22 Uhr zwischen fünfzehn und sechzig Minuten unterbrochen", berichtet die Stadt weiter.

Gegen 5.35 Uhr wurde der Schaden behoben und die Stromversorgung wieder hergestellt.