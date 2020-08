Weinheim. (RNZ) Das Tiefbauamt nutzt die großen Ferien, um Straßen zu sanieren. In diesem Jahr ist unter anderem in Hohensachsen der Kreuzungsbereich von Sachsen- und Sepp-Herberger-Straße an der Reihe. Dort werden Schäden in der Fahrbahn beseitigt, dazu werden Gehwegarbeiten die Sicherheit der Fußgänger erhöhen, teilte die Stadtverwaltung mit. Für die Maßnahme, die am Montag, 17. August, beginnt und etwa drei Wochen dauert, müssen die Straßen voll gesperrt werden.

Dabei kommt es auch zu Änderungen im Busverkehr. Die Linie 632/632A wird örtlich umgeleitet. Und die Haltestelle "Sepp-Herberger-Straße" wird in die Muckensturmer Straße verlegt. Wiederum die "Kaiserstraße" wird von der Sachsenstraße in die Kaiserstraße verlegt und nur von der Linie 632 nach oder der Linie 632A von Ritschweier kommend bedient. Auf der Linie 632 (oder 632A) nach Lützelsachsen Bahnhof hält der Bus nicht in an den Haltestellen "Anetplatz" und "Kaiserstraße".

Am 17. und 18. August ergeben sich zusätzliche Änderungen: Der Busverkehr der Linie 632/632A wird zwischen Weinheim und Hohensachsen über die Prankelstraße, Bergstraße und Muckensturmer Straße umgeleitet. Die Haltestellen "Hügelstraße", "Rilkestraße", "Dornbachweg", "Schule" und "Wintergasse" sowie "Sepp-Herberger-Straße" können nicht angefahren werden. Für "Am Pfad" wird westlich des Kreisverkehrs eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.