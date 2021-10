Weinheim. (cis) Weinheim hat im Rahmen der Teilnahme am European Energy Award (EEA) nach erfolgter Bestandserhebung im Sommer 2021 das erste interne Audit in sechs festgelegten Bereichen durchgeführt. Dabei wurden für verschiedene bestehende Maßnahmen Punkte vergeben, die umgemünzt wurden in erreichte Prozente. Als "überschaubares Fazit" bezeichnete Oberbürgermeister Manuel Just die Ergebnisse zur Ist-Situation. Hieß konkret: Weinheim hat in keinem Bereich auch nur an der 50-Prozent-Marke gekratzt. Das Ergebnis sei zu erwarten gewesen, zeigte sich Uli Sckerl (GAL) nicht sonderlich überrascht: "In anderen Kommunen ist das auch so." Die Arbeit beginne erst jetzt, verwies er auf das auf dem Audit basierende Arbeitsprogramm, das die Verwaltung ausgearbeitet hatte – und das am Mittwoch von der Klimaschutzkommission diskutiert wurde.

Hintergrund > Der European Energy Award (EEA) ist ein Programm, das eine umsetzungsorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik in Städten unterstützt. Im November 2019 hat der Gemeinderat der Teilnahme am EEA zugestimmt. Der EEA versteht sich als Managementsystem, in dem die Maßnahmen durch regelmäßige Kontrollen mit entsprechender Steuerung nachhaltig wirken sollen. cis

Ging man mit den Ausführungen der städtischen Klimamanagerin, Ute Timmermann, steckt Weinheim schon mittendrin in der Arbeit. Timmermann stellte in einem Schnelldurchlauf die für 2022 angestrebten Maßnahmen zum Klimaschutz vor. Das Ziel: "Wir wollen Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, verstetigen." Sie umriss einige der 19 bereits begonnenen und sich zum Teil an Grundsatzbeschlüssen ausrichtenden Maßnahmen. Dazu zählen die Maxime "Innen- vor Außenverdichtung", der Ausbau von Fuß- und Radwegen sowie wiederkehrende Einzelmaßnahmen wie das Projekt "Stadtradeln" oder der kostenlose Busverkehr an den Adventssamstagen. Weitere elf Maßnahmen sollen im kommenden Jahr neu gestartet werden. Sie sind genauso wie die Einzelmaßnahmen ausgerichtet zum einen an der Machbarkeit, zum anderen am Klimaschutzbudget der Stadt, für das im kommenden Haushaltsjahr sechs Euro pro Einwohner – insgesamt 273.000 Euro – bereitgestellt werden sollen. Die teuerste Maßnahme: die Umrüstung auf LED-Flutlicht auf Sportanlagen. Investitionsansatz: 100.000 Euro.

Laut OB Just will die Stadt 30 Prozent der Kosten übernehmen, weitere fünf Prozent kämen aus dem städtischen Sportförderprogramm, je 30 Prozent wären aus Mitteln des Landessportbunds und des Bundes abzuschöpfen. So bliebe für die Vereine eine Kostenbeteiligung von fünf Prozent, die sich durch die Einsparung bei den Betriebskosten schnell amortisieren würden. Gespräche mit einem Verein zu diesen Plänen seien positiv verlaufen, berichtete OB Just von einem Testballon. Die Maßnahme verschraube den Klimaschutz mit den Bedürfnissen der Vereine, so Just.

Timmermann verwies ihrerseits auf augenscheinlich erst mal kleinere Maßnahmen wie die Einrichtung von Trinkbrunnen in der Stadt mit dazugehörigen "Weinheimer Wasserflaschen", wofür 10.000 Euro investiert werden sollen. Bekanntlich belasten gekaufte PET-Flaschen die Umwelt mit weitaus höheren CO2-Werten als die Trinkbrunnen. Die Klimaschutzmanagerin sparte aber auch große Vorhaben nicht aus. Sie nannte in diesem Zuge die Energieeffizienz von Gebäuden: "Da müssen wir ran."

Effizienz war auch für die Freien Wähler das Thema. Die Mittel seien begrenzt, es brauche eine Konzentration auf die erfolgversprechendsten Maßnahmen, forderte Günter Bäro. Gleicher Tenor auch bei Thomas Ott (CDU). Beide monierten, dass es für die Beurteilung einzelner Maßnahmen Modellrechnungen benötige, die den Kosten die Emissionseinsparung gegenüberstellen oder doch zumindest das Einsparungsziel benennen. Peter Kolbe, Berater der Kliba, konterte: Dass sei zum Teil möglich, bei Grundsatzbeschlüssen aber sei die Auswirkung auf den Klimaschutz nicht zu beziffern. OB Just versicherte, dass man kein Geld freigebe, ohne die Wirkung eingeschätzt zu haben. "Da sind wir aber noch nicht", sah er die zu treffende Empfehlung des Arbeitsprogramms lediglich auf das einzuplanende Budget und nicht auf konkrete Maßnahmen bezogen.

Otts Ankündigung, dass die CDU die Ausgaben unter Haushaltsvorbehalt stellen und sich bei der Abstimmung der Kommission enthalte, stieß bei OB Just auf Unverständnis: "Das kommt zu spät", eine Diskussion darüber, ob man das Geld in den Folgejahren aufwenden will, hätte zusammen mit der Teilnahme am EEA geführt werden müssen. Freie Wähler, FDP, SPD und GAL signalisierten hingegen Zustimmung. Moniert wurde von einigen Seiten, dass sich die Stadtwerke zu wenig einbrächten. Einigen fehlten auch neue Maßnahmen bei den kommunalen Gebäuden und Anlagen sowie bei der Ver- und Entsorgung.

Um ein besseres Verständnis der im internen Audit erreichten Ergebnisse zu vermitteln, soll dem Gemeinderat auf Wunsch der Freien Wähler im Vorfeld der bindenden Entscheidung – voraussichtlich im November – zudem an Beispielen die Errechnung der Bestandspunkte samt der Umrechnung in Prozent erläutert werden.