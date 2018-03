Einst wurde in der Rotunde vor dem Dienstleistungszentrum der Sparkasse Rhein Neckar Nord eine Kantine betrieben. Doch die liegt seit Jahren brach. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Führung der Sparkasse Rhein Neckar Nord spielt mit dem Gedanken, die Rotunde vor dem Dienstleistungszentrum am Multring an einen Gastronomen zu verpachten - und zu einem Veranstaltungsort für kleinere Kulturveranstaltungen zu machen.

Das bestätigte die Bank am Freitag im Telefongespräch mit der RNZ. Wunschtermin für die Eröffnung ist demnach bereits Ende dieses Jahres. Hintergrund der Überlegungen ist, das Dienstleistungszentrum wieder attraktiver zu machen - nicht zuletzt für die Kunden.

Dass die RNZ jetzt schon Wind davon bekommen hat, scheint in der Mannheimer Bankenzentrale eine gewisses Maß an Überraschung ausgelöst zu haben. Es liefen zwar Gespräche mit potenziellen Interessenten; man sei momentan aber noch dabei, sich vorsichtig abzutasten: "Spruchreif ist da noch gar nichts", hieß es am Freitagnachmittag. Das gelte vor allem für das gastronomische Konzept und die kulinarische Ausrichtung eines etwaigen Pächters.

Fakt ist jedoch, dass die früheren Kantinenflächen in der Rotunde seit Jahren brachliegen. Ein Caterer hatte die frühere Kantine betrieben. Dies allerdings nicht im Auftrag der Sparkasse Rhein Neckar Nord, sondern für ein Telekommunikationsunternehmen, das hier längst nicht mehr ansässig ist. Denn die Sparkasse ist nicht die einzige Nutzerin des Gebäudekomplexes. Dieser besteht aus zwei Teilen. In einem davon ist das Dienstleistungszentrum untergebracht. Der andere ist vermietet.

Nach RNZ-Informationen stammt die Idee, die Rotunde vor den Büroflächen wieder für Kultur und Gastronomie zu nutzen, von Stefan Kleiber. Er ist nicht nur Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord, sondern auch der durchaus kulturaffinen Mannheimer Runde. Die Rotunde am Multring könnte sich durchaus für kleinere Kulturveranstaltungen eignen. Auch für solche mit einem (Sparkassen-)Publikum, das nicht ausschließlich aus Weinheim stammt: In unmittelbarer Nähe sind genügend Parkplätze vorhanden. Die Wege zur Autobahn sind kurz.

Und was ist mit der alten Kantinen-Nutzung? Aktuell können die Sparkassen-Mitarbeiter in einem "Bistro" innerhalb ihres Gebäudeflügels zu Mittag essen. Lieferant ist die Weinheimer Metzgerei Hufnagel. Es gibt auch Möglichkeiten, sich eigenes Essen mitzubringen und vor Ort warm zu machen. Andere "Banker" sichern dem nahegelegenen Stadion-Restaurant "Seppl’s Herberge" einen lukrativen Nebenverdienst. Dort gibt es ein Mittagstischangebot, das weniger als zehn Euro pro Mahlzeit kostet.

Ob es auch in der Gastronomie, die in der Rotunde angedacht ist, ein solches Angebot geben wird? Auch dieses Detail sei noch Gegenstand entsprechender Verhandlungen, hieß es. Dabei komme es möglicherweise auch auf die Zahl der Mitarbeiter an, die hier essegehen wollen.