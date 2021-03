Weinheim. (web) Es ist schon Dienstagabend, als Michele Vetere endlich Zeit hat für ein Gespräch mit der RNZ. Der Chef des Friseursalons "Il Barbiere" in der Weststadt hatte in den letzten beiden Tagen viele Kunden zu bedienen: "Es wäre ja auch erstaunlich, wenn das nach elf Wochen Schließung anders wäre", so der Unternehmer, der schon seit mehr als 30 Jahren selbstständig ist. Seine Frau, seine Tochter und drei Mitarbeiter sind ebenfalls im Betrieb beschäftigt.

Seit Montag ist der Lockdown für die Friseure zu Ende. Veteres Kunden können über die Webseite des Salons oder am Telefon Termine buchen: "Als bekannt gegeben wurde, dass die Friseure vom 1. März an öffnen, klingelte sofort das Telefon", sagt er. Nun kommen sie wieder, die Kunden. Alte ebenso wie Junge: "Unsere Kundschaft ist sehr gemischt", sagt der Friseur.

Wobei Vetere nicht irgendein Friseur ist: Seit 2014 vertritt er als Obermeister der Friseur- und Kosmetik-Innung Weinheim um die 30 Betriebe: "Durch die Krise sind einige in die Innung gekommen." Im Innungsbereich – dazu zählen unter anderem die Städte und Gemeinden von Hemsbach bis Schriesheim – gibt es sogar über 150 Betriebe. Dass nicht alle Mitglieder in der Innung sind, liege an der Tatsache, dass es für Friseure in Deutschland keinen "Innungszwang" gibt, erklärt Vetere. "Soweit ich weiß, laufen die Geschäfte der Innungsbetriebe derzeit wieder, und ich wünsche allen Kollegen nur das Beste und viel Freude an ihrer Arbeit", unterstreicht der Obermeister. Für die Kosmetiker hofft er, dass auch sie bald wieder öffnen dürfen: "Dass in den Salons auf Hygiene geachtet wird, liegt in der Natur der Sache."

Das gelte auch für die Friseure: "Wir achten auch im Normalbetrieb auf Abstände zwischen den Kunden und verwenden Desinfektionsmittel." Die Innungskollegen und er hielten sich strikt an die Corona-Auflagen: "Da dürfen wir nicht nachlässig sein, die Kunden sind informiert und schauen genau hin." Die Kundschaft sei froh, wieder zum Friseur zu dürfen, hat er festgestellt: "Das gehört zum Wohlbefinden. Viele haben wohl erst in den letzten elf Wochen gemerkt, dass ihnen das fehlt." Auch für die Auszubildenden freut er sich: Das Friseurhandwerk sei einer der ausbildungsstärksten Berufe, betont er.