Weinheim. (web) Es ist so weit. Die Eltern von rund 1800 Weinheimer Kindern können den Nachwuchs wieder in die Kindergärten und Krippen bringen. Doch freut sich jeder darüber? Und wie steht es um den Schutz vor dem Covid-19-Erreger? Andreas Haller, stellvertretender Leiter des Amts für Bildung und Sport, hat der RNZ seine Sicht der Dinge geschildert.

> Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen: Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich bei Kindergärten und Krippen ein Start von null beziehungsweise Notbetreuung auf 100, erklärt Haller. Das war 2020 anders, als die Einrichtungen aus dem ersten Lockdown kamen und mit einer 50-Prozent-Belegung (plus Notbetreuung) begannen. Haller hält die jetzige Lösung für die bessere: Die Quotenregelung sei schwer zu organisieren und zu vermitteln.

Andreas Haller. Foto: Kreutzer

> Die Schutzmaßnahmen: Wie in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown werden die Kinder in festen Gruppen betreut. So soll eine "Durchmischung" vermieden werden. Es gibt reichlich Desinfektionsmittel, die Stadt stellt den Erzieherinnen medizinische Masken.

> Die Teststrategie: Weinheim hat eine Teststrategie entwickelt. Das Sozialministerium wiederum hat 4450 Antigenschnelltests gezahlt, die am Donnerstag ankamen. Das Personal der städtischen Einrichtungen wird von Dr. Elke König geschult, Chefärztin an der GRN-Klinik und beratendes Mitglied im Krisenstab der Stadt. Sie erklärt zwei bis drei Erzieherinnen pro Einrichtung, wie die Tests funktionieren. Diese Kräfte geben ihr Wissen vor Ort weiter. Die Stadt darf das Personal anderer Kita-Träger nicht schulen lassen, aus arbeitsrechtlichen Gründen. Die Antigentests und die Schutzmasken gehen dagegen an alle Einrichtungen.

> Die Stimmung bei der Stadt: "Es ist eine zweischneidige Angelegenheit", sagt Haller zu der Öffnungsstrategie des Landes. Kinder bräuchten den Kontakt zu Gleichaltrigen und frühkindliche Förderung. Es bleibe aber die Sorge, wie sich die Öffnungen aufs Infektionsgeschehen auswirken, etwa im Hinblick auf die Mutanten. Unter den Beschäftigten sei die Bereitschaft, die Schutzmaske zu tragen, indes höher als im Frühjahr 2020, so Haller.

> Die Stimmung unter den Eltern: Auch hier bestehen Unterschiede zu 2020, sagt Haller: Damals sei der Druck aus der Elternschaft groß gewesen, man wollte die Kitas offen sehen: "Das ist jetzt bei Weitem nicht so massiv." Einige Eltern hätten dagegen angekündigt, die Kinder erst einmal daheim zu lassen. Dazu ruft die Stadt nicht auf. Sie appelliert aber an die Eltern, die Kinder nur in die Kitas zu bringen, wenn diese völlig gesund sind.