Weinheim. Dennis Gissel, Chef der Hirschberger Veranstaltungsagentur Demi Promotion, blickt mit Wehmut die große Schlossparkwiese hinauf. "Bei diesem Anblick werden Erinnerungen wach an Abende, an denen das Gelände voller Menschen war", sagt er. In der Tat: Konzerte mit riesigen Fangemeinden unter gewaltigen Bäumen und Musiklegenden wie Max Herre und Joy Denalane hallten lange nach.

Menschenmassen wird man in diesem Sommer aber nicht antreffen im Park. Zwar veranstaltet die Agentur Ende Juli zwei lange Konzert-, Kabarett- und Partywochenenden im Schlosspark und am Waidsee, allerdings verteilen sich die Fans auf Picknickdecken und Liegestühle: "Beat and Eat" nennt sich das Konzept. Es hat auch den Gemeinderat überzeugt, der die beiden städtischen Gelände schon vor Monaten freigegeben hat.

OB Manuel Just ist am Freitagvormittag ebenfalls im Park. Er betont, dass die Stadt ihre Hausaufgaben gemacht hat: Noch im tiefsten Lockdown tüftelten die Verwaltung und Partner wie Demi an Konzepten, die Sicherheit garantieren und Flexibilität ermöglichen. Inzwischen sinken die Corona-Fallzahlen, am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis bei 31,1. Die Agentur habe bereits 2020 Erfahrungen mit coronagerechten Formaten gemacht, erinnert Gissel an das Carstival in Mannheim.

Für die diesjährigen Abende in Weinheim dränge sich das Picknickkonzept mehr auf denn je. Die angepeilte Veranstaltungsgröße liegt weiter bei 500 Besuchern pro Abend. Wie berichtet, bekommen die Zuschauer paarweise oder als Vierergruppe je eine "Beatbox" (Picknickkorb), wobei sie zwischen zwei "Menüs" wählen können. Wer nachbestellen will, kann dies per App tun. Damit läuft die obligate Bewirtung kontaktlos. Außerhalb der Picknickplätze gilt eine Maskenpflicht. Tickets gibt es auf einer zentralen Webseite. Desinfektionsmittel stellt Demi.

Gissel betont, wie wichtig es ihm war, Künstler aus der Region zum Zuge kommen zu lassen. Die herausragenden Beispiele sind Kabarettist Markus Weber und die Stimmungsmacher von der Freddy-Wonder-Combo. Aber die bleiben nicht allein: So dürfen Interpreten auftreten, für die 2020 Konzerte geplant waren: im Schlosshof. Hierzu zählt die Urgewalt Andreas Kümmert, den die Sendung "Voice of Germany" bekannt gemacht hat. Dazu gesellen sich diverse Party-Formate, etwa der Big-FM-Abend im Schlosspark.

Schlosspark > Markus Weber (Kabarett) und Davenport (unter anderem Soul und Pop), Donnerstag, 22. Juli. > Freddy-Wonder-Combo (Musik ab den 1960ern), Freitag, 23. Juli. > Big-FM-Party (Party mit DJ Olde, unter anderem Hip-Hop und Electro), Samstag, 24. Juli. > Flomega (Soul), Sonntag, 25. Juli. Waidsee > Oktoberfest goes Waidsee (selbsterklärend), Freitag, 30. Juli. > Abba-Review-Show (ebenfalls eindeutig), Samstag, 31. Juli. > Andreas Kümmert (Singer-Songwriter), Sonntag, 1. August. Öffnungszeiten > Einlass ist stets um 17.30 Uhr, die Shows starten um 19.30 Uhr. Lediglich am jeweils letzten Sonntag öffnen Park und Strandbad um 15.30 Uhr, zwei Stunden später geht's dann los. Vorverkauf > Karten kosten für zwei Personen 79,90 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) und sind über die Webseite beatandeat.net zu haben.

Bei den Demi-Machern Gissel und Daniel Gerngroß verzieht sich die Wehmut ein wenig, als sie auf den Vorverkauf zu sprechen kommen. Der laufe. "Wie groß die Vorfreude der Menschen ist, macht sich offenbar am Wetter fest", meint Gissel. An verregneten Wochenenden werde die Ticket-Webseite eher mau frequentiert. Lacht die Sonne, gehen die Karten über die virtuelle Theke. Doch bei aller Vorfreude bleibt eines klar: So richtig schön wird die Arbeit für die Damen und Herren von Demi wohl erst, wenn die Pandemie halbwegs überwunden ist. Das ist – aus Veranstaltersicht – bestenfalls 2022 der Fall. Im Mediengespräch am Freitag drehen sich einige der Fragen um "Was wäre wenn"-Thematiken. Zunächst der schlimmste Fall: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Hochsommer wieder in die Höhe schnellt, wird es Ersatztermine geben. Die Tickets behalten dann ihre Gültigkeit. Sinkt der Trend gegen null, könnte es auch möglich sein, die Zuschauerzahlen zu erhöhen: Die Zahl 1000 schwirrt über die Wiese.

OB Just betont jedoch, dass dies auch von den überörtlichen Corona-Verordnungen abhängt. Man merkt, dass er den Gewerbetreibenden und Veranstaltern vieles ermöglichen will: "Ihnen steht die Angst ins Gesicht geschrieben." Auf der anderen Seite treibt die politisch Verantwortlichen die Sorge vor weiteren Infektionswellen um. Die große Frage ist, ob die Bevölkerung die Beschränkungen eines zweiten Corona-Winters mittragen würde. Nicht ganz sicher ist auch, ob Ende Juli immer noch die drei "Gs" (aktuell getestet, vollständig geimpft oder genesen) gelten. Auch das hängt von der dann gültigen Corona-Verordnung ab. Schnelltestanbieter sind jedenfalls vorhanden. Die Stadt hat 24 von ihnen auf ihrer Liste stehen, es gibt aber mit Sicherheit mehr.