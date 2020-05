Ein „Hampton by Hilton“-Hotel soll in der Straße „Am Hauptbahnhof“ entstehen. Visualisierung: zg

Von Philipp Weber

Weinheim. Michael Rihm, Inhaber des Drei-Glocken-Areals, und Projektentwickler Max Zeitz hatten auf Vorgespräche mit der Stadt verzichtet – und zuerst die Öffentlichkeit über die neuen Pläne auf dem Gelände der früheren Nudelfabrik unterrichtet. Seit Montag steht auch der direkte Draht zur Verwaltung. "Sowohl Erster Bürgermeister Torsten Fetzner als auch OB Manuel Just haben mit Michael Rihm telefoniert und zugesichert, dass wir für Gespräche offen sind", teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Dass Rihms Gedanken um den Neubau eines 135-Zimmer-Hotels und die Einrichtung einer geriatrischen Rehabilitation die Stadtgesellschaft beschäftigen, gilt als sicher. Doch hat die Stadtpolitik überhaupt noch ein Wörtchen mitzureden? Rihm beruft sich auf geltendes Baurecht. Eine Zusammenfassung.

> Der Bebauungsplan für das Drei-Glocken-Gelände: Der Bebauungsplan "Drei-Glocken" wurde am 29. September 2010 als Satzung beschlossen und trat am 2. Oktober desselben Jahres in Kraft. Begonnen hatte das Planverfahren im Jahr 2007. Ein Jahr zuvor war die Herstellung von Teigwaren in Weinheim ausgelaufen, die Arbeitsplätze wanderten nach Mannheim.

Auf der anderen Seite der Bahn gibt es – konzeptionell – noch ein Hotel der Marke „Holiday Inn Express“. Visualisierung: zg

> Die damaligen Ziele: Mit dem Bebauungsplan verfolgten die damals Verantwortlichen das Ziel, eine Nachnutzung des ehemaligen Industriegeländes zu ermöglichen und zu steuern. Gleichzeitig sollte es revitalisiert, also einem zeitgemäßen Zweck zugeführt werden. Diesen sahen die Ratspolitiker mit einem Einkaufszentrum an Berg- und Werderstraße prinzipiell erfüllt. Thema war damals auch, ob und wie sich die seinerzeit gewollten Handelsstandorte "Drei Glocken" und Weinheim-Galerie in die Quere kommen könnten.

Gleichzeitig wollten Verwaltung und Fraktionen auf dem Rest des ehemaligen Werksgeländes – also an der unteren Werderstraße und an der Straße "Am Hauptbahnhof" – eine verträgliche städtebauliche Entwicklung ermöglichen. "Für die letztgenannten Bereiche lag zum Zeitpunkt der Planerstellung kein konkretes Nutzungskonzept vor", teilt die Stadt mit: "Daher erfolgte die Festlegung künftiger Nutzungsmöglichkeiten sowie des zulässigen Maßes der baulichen Nutzungen in Form eines sogenannten Angebotsplans, dessen Inhalte sich an der baulichen Umgebung orientierten." Eine industrielle Nutzung wurde dabei ausgeschlossen.

> Warum ein Hotel möglich sein könnte: Bei dem 2010 in Kraft getretenen Bebauungsplan "Drei-Glocken" handle es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, erklären die Experten der Verwaltung. Teile des Bebauungsplans seien indes nicht vorhabenbezogenen. Das heißt: In eben diesen Bereichen wäre ein Hotel möglich, zumindest im Grundsatz: "Da wir die Planung noch nicht kennen, können wir über die Genehmigungsfähigkeit des Hotels und der Geriatrie noch keine Aussagen machen." Wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht eingehalten werden und durch eine abweichend geplante Bebauung dessen Grundzüge berührt würden, kämen die Fraktionen zum Zug: Denn dann müsste der Gemeinderat den Bebauungsplan per Beschluss ändern.

EiVon Betrieben wie dem Marktplatzhotel gar nicht zu reden. /Foto: Kreutzer

> Die Auswirkungen auf das Hotelkonzept an der Mannheimer Straße: Bekanntlich hatte sich der Gemeinderat erst im Dezember für ein 105-Zimmer-Hotelkonzept zwischen Mannheimer Straße und Freudenberg-Gelände entschieden. Die Investorin, die Freudenstädter Firma Tiryaki, hatte ihr 120-Zimmer-Konzept eigens abgespeckt. Kann man ihr dies jetzt noch zumuten? "Die Abstimmungen zwischen Verwaltung und Investor sind noch nicht abgeschlossen", erläutert die Stadtverwaltung. Weitere Beschlussfassungen der politischen Gremien seien ohnehin noch erforderlich.

"Sofern der Investor aufgrund der aktuellen Neuigkeiten eine Erhöhung der Zimmeranzahl anstrebt, werden die Gremien hierüber beraten und beschließen können", so die Verwaltung.

> Weinheim und sein Tourismuskonzept: Als die Firma Tiryaki den Zuschlag für ein 105-Zimmer-Hotel bekam, wurde den etablierten Hoteliers ein neues Tourismuskonzept versprochen, um Gäste in die Stadt zu locken. Das Konzept hätte dem Gemeinderat eigentlich im Mai vorgelegt werden sollen. "Wegen Corona wurden die Arbeiten daran aber im März bis auf Weiteres verschoben. Wir waren auf einem sehr guten Weg." Bis zur Fertigstellung und der Präsentation im Gemeinderat wären es trotzdem noch mindestens zwei Workshops mit Weinheims "Tourismusakteuren" gewesen. Diese kamen nicht mehr zustande. Der Dialog soll nun so bald wie möglich fortgesetzt werden.

Um keine Zeit zu verlieren, will die Verwaltung die ersten Erkenntnisse aber in eine Imagekampagne einfließen lassen – für Weinheim als Urlaubsziel. Die Kampagne solle nach Pfingsten Fahrt aufnehmen und eine weitere Imagekampagne des Tourismusservice Bergstraße ergänzen.