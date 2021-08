Im Kreisimpfzentrum in Weinheim ging der Rollladen am vergangenen Sonntag endgültig herunter. Foto: Kreutzer

Von Stefan Hagen

Weinheim/Rhein-Neckar. Exakt 103.896 Erst- und Zweitimpfungen wurden seit Dezember 2020 im Kreisimpfzentrum in Weinheim verabreicht. Die letzte – quasi ein historischer Piks – am vergangenen Sonntag um 19.55 Uhr. Anschließend gingen im Drei-Glocken-Center, der Heimat des Impfzentrums, die Rollläden herunter. Hoch gehen sie nur noch für Aufräumarbeiten. Denn das Impfzentrum hat aus Sicht des Rhein-Neckar-Kreises seine Pflicht erfüllt und wurde nach Ende der Schicht am 15. August endgültig geschlossen. Der Mietvertrag läuft allerdings noch bis Ende September. Dann werden die Räumlichkeiten sozusagen besenrein an den Eigentümer übergeben.

Hinter der Schließung stecken politische Entscheidungen. So hatte die baden-württembergische Landesregierung im Juli eine Weiterführung der Kreisimpfzentren bis zum 30. September und die Beendigung des Betriebs der Zentralen Impfzentren zum 15. August beschlossen. Eine Denkaufgabe für die Verantwortlichen im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg, die dann Folgendes ausgeknobelt haben: Das Kreisimpfzentrum Heidelberg-Pfaffengrund und das Kreisimpfzentrum Weinheim werden zum 15. August geschlossen. Für diese wird der bisher als Zentrales Impfzentrum geführte Betrieb im Heidelberger Patrick-Henry-Village (PHV) seit dem 16. August als Impfzentrum Rhein-Neckar betrieben.

RNZ-Redakteur Stefan Hagen (l.) im Gespräch mit Christoph Schulze, Leiter der Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises, kurz vor der Eröffnung des Kreisimpfzentrums Weinheim im November 2020. Foto: Kreutzer

Auf Nachfrage der RNZ erklärt Silke Hartmann, dass ein wichtiger Grund für diese Entscheidung insbesondere die bessere Anbindung der aktuell äußerst wichtigen Mobilen Impfteams sei. Aber auch wirtschaftliche Gründe hätten bei der Entscheidung, die letztendlich das Sozialministerium Baden-Württemberg getroffen habe, eine Rolle gespielt, betont die Kreissprecherin.

Was nachvollziehbar scheint, schließlich hatten die Weinheimer Grünen in einer Mitteilung von Betriebskosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro für das Weinheimer Kreisimpfzentrum gesprochen - im Monat wohlgemerkt. Weshalb man, auch im Hinblick auf die nachlassenden Impfzahlen, die Gründe für die Konzentration auf zwei Impfstandorte im Rhein-Neckar-Kreis durchaus verstehen könne.

Nun ist das Weinheimer Kreisimpfzentrum also Geschichte. Wie hat eigentlich das Personal auf die Nachricht der Schließung reagiert? Natürlich seien viele der Mitarbeitenden enttäuscht gewesen, sagt Christoph Schulze, Leiter der Impfzentren, die vom Rhein-Neckar-Kreis betrieben werden. "Der Zusammenhalt in Weinheim war – wie in den anderen Impfzentren auch – ein ganz besonderer. Daher ist es vielen Teammitgliedern schwergefallen, das Kreisimpfzentrum am Sonntag zum letzten Mal zu verlassen." Sämtliche Mitarbeitenden des Rhein-Neckar-Kreises hätten aber ein Angebot erhalten, ab dem 16. August im Impfzentrum Rhein-Neckar im Patrick-Henry-Village zu arbeiten.

Und wie fällt das Fazit des Chefs der Impfzentren im Hinblick auf die Weinheimer Einrichtung aus? "Generell blicken wir sehr positiv auf das Kreisimpfzentrum Weinheim zurück", sagt Schulze. "Auch wenn wir – wie in allen von uns betriebenen Impfzentren – kleinere Startschwierigkeiten hatten, können wir am Ende doch sagen, zu keiner Zeit mit einem Problem konfrontiert gewesen zu sein, welches wir nicht zeitnah lösen konnten", betont der Leiter der Impfzentren. Natürlich habe es in Weinheim auch sehr gemenschelt. "Hier war eine bunt gemischte Truppe aus verschiedensten Berufsgruppen am Werk, die sich, ohne sich vorher zu kennen, ohne lange Vorlaufzeit, zu einem so homogenen Team zusammengefügt hat", zeigt sich Schulze begeistert.

Dies sei etwas ganz Besonderes – aber typisch für solche besonderen Zeiten. "Ein Impfzentrum aufzubauen, ist für uns alle eine neue Erfahrung gewesen", erklärt er ganz offen. "Wir haben in Weinheim und auch generell etwas Großes geleistet", ist er überaus zufrieden. Über 103.000 Impfungen in Weinheim könnten sich doch absolut sehen lassen. Bleibt die Frage, ob nach der Schließung jetzt verstärkt Einsätze von Mobilen Impfteams entlang der Bergstraße und dem weiteren Einzugsgebiet des Weinheimer Kreisimpfzentrums geplant sind. "Es wird im Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtgebiet Heidelberg auch nach Schließung der beiden Kreisimpfzentren in Weinheim und Heidelberg weiterhin Angebote mit Mobilen Teams geben", versichert Schulze. Allerdings habe das Land entschieden, mit dem 15. August auch die Finanzierung der beim Rhein-Neckar-Kreis angesiedelten Mobilen Teams einzustellen. Das Personal müssen nun also vom Impfzentrum Rhein-Neckar gestellt werden.

Der letzte Piks am Sonntag um 19.55 Uhr war übrigens eine Erstimpfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer. Die Zweitimpfung wird der Impfling dann in einigen Wochen im Impfzentrum Rhein-Neckar in Heidelberg erhalten.