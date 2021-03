Weinheim. (RNZ) Wählen in Zeiten von Corona: Die Stadt Weinheim begleitet die Landtagswahl am kommenden Sonntag, 14. März, mit einem Hygienekonzept, sodass ein sicherer Urnengang auch unter Pandemiebedingungen möglich sein sollte. Darauf hat das Wahlamt im Bürger- und Ordnungsamt jetzt hingewiesen. Grundsätzlich rechnet die Stadt mit einer deutlich höheren Briefwahlbeteiligung, die sich bereits seit einiger Zeit abzeichnet: Schon zwei Wochen vor der Wahl hatten bereits rund 10.000 Menschen eine Briefwahl beim Briefwahlbüro der Stadt beantragt. Das sind schon doppelt so viele wie bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren. Bei rund 31.000 Wahlberechtigten liegt dieser Wert bei etwa 15.000 Personen.

Entsprechend ist die Zahl der Briefwahlbezirke von acht auf 16 verdoppelt worden. Die Auszählung findet in kleineren Gruppen als sonst und coronagerecht in der Stadthalle statt. Auch alle anderen Wahllokale wurden auf Corona-Tauglichkeit geprüft. Dabei wurden eine Reihe von zusätzlichen Vorkehrungen getroffen: So befindet sich das Wahllokal 001-01 nicht mehr im Rathaus (Schloss), sondern im Gemeindesaal der evangelischen Johannisgemeinde in der Hauptstraße.

Hintergrund Noch bis Freitag möglich Noch bis Freitag, 12. März, 18 Uhr, werden im Briefwahlbüro der Stadt Weinheim im Schlossparkrestaurant (Rathaus/Schloss, Eingang A, Obertorstraße 9) Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl ausgestellt. Das Bürger- und Ordnungsamt weist darauf hin, dass Briefwahlunterlagen auf dem Postweg übersandt oder amtlich überbracht werden. Sie können auch persönlich abgeholt werden. An einen anderen als den Wahlberechtigten persönlich dürfen die Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Online-Anträge sind nur noch bis Donnerstag, 11. März, um 12 Uhr möglich. Ein neuer Wahlschein kann am Samstag, 13. März, von 10 bis 12 Uhr erteilt werden, wenn der oder die Wahlberechtigte glaubhaft versichert, dass ihm oder ihr der Wahlschein nicht zugegangen ist. Bis zum Wahltag, 15 Uhr, können Wahlscheine erteilt werden, wenn der oder die Wahlberechtigte nachweist, dass er oder sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung ins Wählerverzeichnis oder die Einspruchsfrist nach den Vorschriften des Landtagswahlgesetzes oder der Landeswahlordnung versäumt hat. Das gilt, wenn: Ihr oder sein Recht auf Teilnahme an der Landtagswahl erst nach Ablauf der vorgenannten Fristen entstanden ist, wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist oder wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung, Symptomen einer Covid-19-Erkrankung oder Kontakt zu einer infizierten Person in den letzten zehn Tagen der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. Info: Das Wahlamt befindet sich am Samstag und Sonntag im Rathaus im Weinheimer Schloss, Obertorstraße 9, Eingang A, Zimmer 209. Die dort tätigen Mitarbeiter der Stadt sind unter der Telefonnummer 06201/ 8 22 16 erreichbar.

In der Pestalozzischule wurden der Wahlbezirk 001-02 und 003-04 in die Turnhalle verlegt. Der Wahlbezirk 003-05 ist im Schlossparkrestaurant (Rathaus Eingang A) untergebracht. Die Wahlbezirke der Kindertagesstätte Kuhweid wurden in die Dietrich-Bonhoeffer-Schule verlegt. Bei der Friedrichschule sind die Eingänge von der Siegfriedstraße aus zu begehen. Der Wahlbezirk 009-01 in Rippenweier befindet sich nun in der Keltensteinhalle. Entsprechende Hinweise sind auf den Wahlbenachrichtigungen der Bürger vermerkt.

Zudem gelten weitere verschärfte Hygienevorschriften: Das Betreten des jeweiligen Gebäudes ist nur mit einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung zulässig. An den Eingängen werden Handdesinfektionsmittel ausgegeben, von denen Gebrauch zu machen ist. Mindestabstände sind einzuhalten, es dürfen sich nur jeweils zwei Menschen im Wahllokal befinden. Es wird eine "Einbahnstraßenregelung" ausgewiesen.

Die Wählenden werden gebeten, ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Keinen Zutritt zu den Wahllokalen haben Bürger, die Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten. Das gilt auch für Menschen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus zeigen. Wer keine medizinische Maske trägt, hat ebenfalls keinen Zutritt – außer es liegt eine Ausnahmegenehmigung vor. Auch Personen, die aufgrund des Öffentlichkeitsgrundsatzes das Wahllokal besuchen und nicht zur Angabe ihrer Kontaktdaten bereit sind, werden abgewiesen.

Es treten 13 Parteien und Wählervereinigungen zur Wahl an, zu der in Weinheim genau 31.564 Wahlberechtigte aufgerufen sind, davon 15.174 Männer und 16.390 Frauen. 1682 sind Erstwähler. Insgesamt richtet die Stadt 51 Urnenwahllokale mit insgesamt 408 Wahlhelfern und Wahlhelferinnen ein.