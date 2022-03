Von Günther Grosch

Weinheim. Kurz nach der Jahrhundertwende, am Sonntag Laetare des Jahres 1902, zogen Weinheimer Mädchen und Jungen auf Initiative des Unternehmers und ehemaligen Stahlbad-Besitzers Franz Josef Heisel (1853-1913) zum ersten Mal zur Vertreibung des Winters durch die Straßen der Stadt. 120 Jahre später war es am Sonntag nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder einmal so weit.

Rund 1500 Kinder aus Kitas und Schulen sowie ein Vielfaches an Erwachsenen säumten die Straßen, als es ab 14 Uhr von der Peterskirche aus hinauf bis in den Schlosspark ging, wo das gut vier Meter hohe Wintersymbol in Flammen aufging. Wegen Corona fand die Verbrennung diesmal nicht auf dem Marktplatz, sondern auf der großen Wiese statt.

Hintergrund > Das Sommertagsrätsel: "Ihr lieben Kinder, groß und klein, ratet mal, was könnt’ das sein: Es backt der Bäcker, das ist klar, eigentlich das ganze Jahr. Doch so wie heute am Sommertage, ist es besonders wichtig, ohne Frage. Es steckt an vielen Sommertagsstecken und wird nach dem Umzug [+] Lesen Sie mehr > Das Sommertagsrätsel: "Ihr lieben Kinder, groß und klein, ratet mal, was könnt’ das sein: Es backt der Bäcker, das ist klar, eigentlich das ganze Jahr. Doch so wie heute am Sommertage, ist es besonders wichtig, ohne Frage. Es steckt an vielen Sommertagsstecken und wird nach dem Umzug bestimmt sehr gut schmecken" (Autorin: Petra Fetsch). > Die Antwort: Diese gilt es zu finden und per E-Mail oder Post an das Kulturbüro der Stadt (t.fieger@weinheim.de) zu schicken. Teilnahmeberechtigt sind in erster Linie Kinder. Anzugeben sind das Lösungswort, der volle Name, das Alter und eine Postadresse. Kinder, die eine Weinheimer Schule oder Kindergarten besuchen, können die Lösung bei ihrer Klassenlehrerin oder im Kindergarten abgeben. Einsendeschluss ist Montag, 11. April. Es werden 20 Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. > Siegergruppen und Siegerwagen: Gutscheine für die schönsten Stecken erhielten die Pestalozzi-Grundschule, die Theodor-Heuss-Grundschule und die Friedrich-Grundschule. Für die schönsten Motivwagen wurden die Siedlergemeinschaft, die Weinheimer Blüten und die Jugendfeuerwehr ausgezeichnet. In der Kategorie des "tollsten Gesamterscheinungsbilds" sammelte das "Kindernest" die meisten Jurypunkte vor den Kindergärten "Sonne" und "Regenbogenland". keke

Angeführt vom Musikzug Starkenburg, den Brezelträgern und der Steckengruppe des Heimat- und Kerwevereins Alt-Weinheim, den Mitgliedern des Sommertagskomitees mit OB Manuel Just an der Spitze, "Sommermann" Benjamin Grieb und "Wintermann" Aleks Werner sowie dem "Großen Schneemann", unter dem Holger Harnisch steckte, kam der Zug schnell auf Betriebstemperatur. Der "Kleine Schneemann", das von Bernhard Kück kreierte neue Sommertagssymbol, baumelte an den Hälsen vieler Teilnehmer. Die Karnevalsgesellschaft Weinheimer Blüten mit Prinzessin Christina I. und Kinderprinzessin Latika im offenen Cabrio sorgten für Hingucker.

Als "Little Farmers" beackerte das junge Gemüse aus dem Kindergarten "Sternschnuppe" das Feld. Urlaubsstimmung verbreitete die gut 400 Matrosen zählende Pestalozzi-Grundschule: "Wir segeln in den Frühling". Bestens gelaunt liefen die "Sonnenkinder" aus der Nordstadt mit und ließen "alle dunklen Wolken hinter sich". "Frühlingszauber" ging vom evangelischen Kindergarten "Am Markusturm" aus.

Sie „summten“ vor Glück. Foto: Kreutzer

Von der evangelischen Kindertagesstätte "Kindernest" summten Bienchen in den Lenz hinein. "Wir blühen wieder auf": Bei der Theodor-Heuss-Grundschule aus Oberflockenbach keimte bereits der Samen. Zum "Almauftrieb" mit Kuhglocken blies das Kinderhaus "Postillion". Während die Spielgruppe "Piratennest" verwundert fragte: "Was kreucht und fleucht denn da?"

Neben der Musikabteilung der Stadtkapelle Weinheim zählten auch der Posaunenchor der Peterskirche und die "Woinemer Blechveteranen" mit ihrem Handwägelchen zum Sommertagszug. Gemalte "Musikinstrumente überall" gab es auch bei der 120-köpfigen Steckengruppe der Carl-Orff-Grundschule zu beklatschen. Und auch aus dem Kindergarten "Sonne" waren die Bienen samt Imkerinnen zum "Frühlings-Begrüßungsflug" geschwärmt. "Friedlich und freundlich dem Frühling entgegen" kamen die Grundschüler aus der Zweiburgenschule. Als Zeichen der Verbundenheit mit der Ukraine trugen die Spitzen ihrer Stecken anstelle der Brezeln selbst gestaltete Friedenstauben. Musikalisch und optisch topfit präsentierte sich der katholische Kindergarten "St. Marien". Als "Bunte Schule" war die Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule eingefärbt. Während die Kita "Bürgerpark" mit ihren Hexen und Zauberlehrlingen als "Frühlings-Herbeizauberer" für Furore sorgte.

Foto: Kreutzer

Dass Klappern zum Handwerk gehört, zeigte die Siedlergemeinschaft mit ihrem Motivwagen. "Frühling, Blumen wunderbar, das gefällt auch Meister Adebar" klapperte es aus dem Storchennest. Ein Zeichen der Solidarität gab Vorsitzender Reinhold Kreckel, der spontan einen der Sommertagsstecken der am Straßenrand stehenden sechsjährigen Felicitas aus der Ukraine schenkte. Ihre gerührte Oma schickte sofort ein Handyfoto in die Heimat: an den Papa, der daheim sein Land verteidigen muss.

Musik aus dem Gorxheimertal kam von der Abteilung des dortigen Musikvereins. "Eins, zwei, drei, im Sauseschritt fliegen alle Bienen mit". Die städtische Kita "Mäusenest" zeigte, wie es funktioniert. Einen "bunten Schmetterlingsgarten" hatte der Kindergarten Waid angepflanzt. Auch im Kindergarten "Regenbogenland" sowie im TSG Sportkindergarten "Purzel" war in Sachen "Frühling, wenn die Gärtner loslegen", einiges am Aufblühen.

Zur Verstärkung der Jungsänger war die Feuerwehrkapelle Mörlenbach im Einsatz. "Endlich Frühling", jubilierten fast 200 Buben und Mädchen aus der Friedrich-Grundschule. Derweilen sich die erst kurz zuvor aus dem Winterschlaf erwachten "Schlafmützen" aus dem Kindergarten "Baumhaus" noch die Augen rieben.

Ganz anders die "Waldschul"-Kinder. Auf deren Stecken blühte der Frühling in all seinen Facetten. Und dass es auch die Tierwelt nicht länger im Stall hält, offenbarten die "Schäfchen" aus dem Städtischen Kindergarten "Nordlicht" mit ihrem "Mäh, Mäh, Mäh, was sind die Schäfchen schää". Die Arbeitsgemeinschaft Altbergbau Odenwald begrub die Pandemie: "Corona ade, Bergwerk juchhe". Als Schlusspunkt zeigte sich die Jugendfeuerwehr mit einem aufblasbaren Schneemann "Bereit für den Sommer".

Nur etwas mehr als eine halbe Minute brauchte es auf der Schlossparkwiese, bis sich das Schneemannsymbol in Flammen auflöste. Die Stadtkapelle beendete das Spektakel mit einem Standkonzert. Die Moderatoren Frank Schuhmacher und Christina Eitenmüller hatten zuvor an der "Reiterin" Fakten zur Historie und die eine oder andere Anekdote beigesteuert.