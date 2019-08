Von Philipp Weber

Weinheim. Entdeckt wurde sie im Juni im Westen der Stadt, Ende Juli informierten die Behörden über ihr Ankommen: die Asiatische Tigermücke. Bewohner des betroffenen Gebiets in der Nähe des Autobahnkreuzes Weinheim wurden aufgerufen, kein Wasser im Freien stehenzulassen, um den Tieren das Brüten zu erschweren. Die Insekten können unter ungünstigen Umständen gefährliche Krankheiten übertragen. Ziemlich genau einen Monat später hakte die RNZ beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises nach, unter dessen Dach das Gesundheitsamt arbeitet.

Die Behörde beantwortete die Fragen in Abstimmung mit Mitarbeitern der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage ("Kabs"), die in Speyer beheimatet ist. Für Weinheim ist dort Gabriele Stadler zuständig, die auch selbst in der Zweiburgenstadt lebt.

> Wo die Tigermücken sind: Nach bisherigen Erkenntnissen weisen die in Weinheim gefundenen Bestände an Tigermücken eine zusammenhängende Verteilung auf. Innerhalb des betroffenen Gebiets seien aber nicht alle Grundstücke betroffen, betonen die Experten. Das derzeitige Verbreitungsgebiet befindet sich zwischen Schafäckerweg, Karlsruher Straße, Pappelallee und der Straße "An der Kuhweide". Da die Bestände erst in diesem Jahr erkannt wurden, können die Behörden noch keine Aussage über eine etwaige Vergrößerung oder Verkleinerung des Verbreitungsgebiets tätigen. Mitarbeiter des Instituts für Dipterologie (IfD) und der "Kabs" haben die Bekämpfung der Tigermücken übernommen, sodass von einer Abnahme der Populationsgrößen ausgegangen werde, so die Behörden gegenüber der RNZ. Weitere Insektenfallen, etwa in der Nähe der GRN-Klinik und an der A5, erbrachten keine Nachweise für einen Tigermücken-Bestand.

> Wenn die "Mückenjäger" kommen: Ende Juli wurden die Bürger aufgerufen, mit "Kabs"-Mitarbeiterin Stadler zusammenzuarbeiten. Das habe überwiegend funktioniert, heißt es. Zumal die Fachleute der "Kabs" auf die Unterstützung der Stadt Weinheim zählen konnten. Mitarbeiter des Ordnungsamts packten an. Weitergehende Maßnahmen der Ordnungsbehörde seien aber nur in seltenen Fällen nötig, etwa wenn die Eigentumsverhältnisse auf betroffenen Grundstücken nicht geklärt werden können oder wenn die Flächen nicht zugänglich sind.

> Warum stehendes Wasser schlecht ist: Einige Leser stellten Ende Juli die Frage, ob sie nun dem Insektenschwund entgegenwirken oder die Tiere am Brüten hindern sollen. "Die weiblichen Tigermücken legen Eier bevorzugt bei stehendem Wasser ab", erklären die Experten.

Bei der Auswahl der Brutstätten zeigt sich "Aedes albopictus", so der Fachbegriff, anpassungsfähig. Die Tiere legen ihre Eier in eine große Bandbreite an wassergefüllten Gefäßen. In der Umgebung des Menschen nutzen sie als typische "Containerbrüter" künstliche Brut-Gefäße wie etwa Töpfe, Gießkannen oder Regentonnen. Folglich ist die Tigermücke in besiedelten Gebieten in größerer Häufigkeit und Dichte anzutreffen als in der freien Natur.

Innerhalb der Brutstätte werden rund 75 Prozent der Eier in einem schmalen Bereich von bis zu 1,6 Zentimeter oberhalb der Wasseroberfläche und nur etwa zehn Prozent direkt auf der Wasseroberfläche abgelegt. Bei hohen Sommertemperaturen muss der Wasserkörper lediglich fünf bis sechs Tage existieren, damit sich eine Larve zum erwachsenen Tier entwickeln kann. Fazit: Brutmöglichkeiten - sprich: stehendes Wasser in Gefäßen - sollten tunlichst vermieden werden.

> Was auf Inhaber betroffener Grundstücke zukommt: Eigentlich eher wenig: Sollten Tigermücken festgestellt werden, wird der betroffene Grundstücksinhaber oder Bewohner gebeten, den Mitarbeitern der "Kabs" Eintritt zu gewähren. Die Bekämpfungsmaßnahmen übernehmen dann die Fachleute. Wichtig: Die Kosten werden nicht den Grundstücksinhabern in Rechnung gestellt.

> Wenn eine (vermeintliche) Tigermücke entdeckt wird: Das Gesundheitsamt im Rhein-Neckar-Kreis bittet die Bevölkerung ausdrücklich um Mithilfe. Wer Tiere bemerkt, bei denen es sich möglicherweise um Tigermücken handelt, sollte sich melden.

> Wurde eine Stechmücke getötet, kann diese beim Gesundheitsamt abgegeben werden: Referat 34.03, Kurfürsten-Anlage 38-40, 69115 Heidelberg. Man kann erlegte Mücken aber auch - verpackt in ein Döschen oder in eine Streichholzschachtel - an das Institut für Dipterologie schicken: Tigermückenmeldung Heidelberg, Georg-Peter-Süß-Straße 3, 67346 Speyer. Wer Fotos hat, kann diese an heidelberg@tigermuecke.info senden. Trotzdem sollte man die Mücke möglichst aufheben, damit sie untersucht werden kann.

Info: Allgemeine Infos gibt es unter www.heidelberg.tigermuecke.info.