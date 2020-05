Das Geld wird knapper, die finanziellen Verpflichtungen bleiben: eine beklemmende Situation. Die Mitarbeiter der Schuldnerberatung in Weinheim können sich vorstellen, dass der Beratungsbedarf steigt, wenn die Kurzarbeit für viele Menschen weiter besteht oder in Arbeitslosigkeit übergeht. Foto: Kreutzer

Von Marco Partner

Weinheim. Sie sind wichtige Ansprechpartner in Krisen-Zeiten. Und gerade jetzt, in Anbetracht von Kurzarbeit, finanzieller Unsicherheit und ungewissen Zukunftsperspektiven besonders gefragt. Das Diakonische Werk im Rhein-Neckar-Kreis bietet neben Kinder- und Seniorenhilfe, Familien- und Eheberatung oder Schwangerschaftskonflikthilfen und Schuldnerberatungen an.

"Aktuell ist die Nachfrage gleichbleibend hoch. Es gibt keinen Ansturm, aber es ist gut möglich, dass die Anfragen in den kommenden Monaten weiter zunehmen", erklärt Bezirksleiter Hansjörg Rapp auf Nachfrage.

Das Diakonische Werk mit Hauptsitz in Weinheim war gleich doppelt von der Corona-Pandemie betroffen. Extern, in der Aufrechterhaltung der Beratung, wie auch in der internen Aufstellung. "Wir mussten einige Strukturen ändern. Wir hatten immer eine offene Tür mit Beratungs-, Projekt- und Gruppenangeboten", betont Rapp.

Ein Teil des Kollegiums arbeitet seit den Einschränkungen im Homeoffice, andere sind weiter direkt in der Beratungsstelle vor Ort. Allerdings verlaufen die Betreuungen seit Corona via Telefon und E-Mail statt über das vertrauliche Vier-Augen-Gespräch. "Es ist etwas umständlicher, aber es lässt sich auch auf diese Art viel regeln", so Rapp.

Zu Beginn der Pandemie vor zwei Monaten blieben die Telefone zunächst stumm. "Anfangs gab es eine richtige Pause, man merkte, ein Jeder musste sich mit der Situation arrangieren", erinnert sich Rapp. Nun steigen die Anfragen wieder leicht an. "Es ist möglich, dass es weiter zunehmen wird, wenn die Kurzarbeit fortbesteht oder sich sogar eine Arbeitslosigkeit anschließt. Auch wenn die Zeit mit Kindern zuhause auf engem Raum anhält, Kita- und Schulbesuche nur bedingt möglich sind, kann das zu einer anspruchsvollen und herausfordernden Situation werden, die im Laufe der Zeit an den Nerven zehren kann", schildert der Leiter des Bezirks Weinheim-Ladenburg.

Die finanzielle Notlage kann sich demnach mit sozialpsychologischen Sorgen und Problemen vermischen. "Es ist selten nur ein Problem. Meist gilt es, die Gesamtsituation mit unterschiedlichen Aspekten zu berücksichtigen und auf benachbarte Fragen aus anderen Feldern einzugehen", erläutert Rapp. Wenn in puncto Homeschooling also jetzt ein PC für die Schule notwendig wird, aber für manche Familien schlicht nicht leistbar ist, fragen die Berater andere Bereiche ab, und finden eventuell Leistungen, die zur Unterstützung beantragt werden können. Rapp: "Es geht darum, Blickwinkel aufzuzeigen, auf die Klienten möglicherweise selbst nicht kommen."

Im Bereich der Schuldnerberatung betreut das Diakonische Werk rund 450 Haushalte pro Jahr. "Es ist immer noch mit einem Stigma verbunden. Es gibt Menschen, die länger in Armut leben, bis sie den Schritt zu einer Beratungsstelle wagen. Auslöser sind dann zum Beispiel Krankheiten oder Arbeitslosigkeit." Aber auch die Corona-Pandemie könnte ein Auslöser sein. "Man merkt schon, dass jetzt zusätzliche Anfragen kommen. Es wird auf die weitere Entwicklung ankommen. Viele können die Engpässe eine Zeit lang überbrücken, aber wenn ihnen sprichwörtlich die Puste ausgeht, erwartet auch uns mehr Arbeit", verdeutlicht Rapp.

Er kann vermelden, dass seine Einrichtung nach und nach wieder Vor-Ort-Beratungen anbietet. "Die Erstgespräche kann man übers Telefon führen, aber im persönlichen Gespräch kann man doch viel besser aufeinander eingehen. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Beratungsarbeit", so der Bezirksleiter. Verstärkte Infektions- und Hygieneschutzmaßnahmen wurden eingeführt und zum Beispiel Trennschutzwände errichtet. "Langsam können wir wieder mit der persönlichen Beratung beginnen. Aber wir haben nach wie vor keine offene Tür", so Rapp. Zuvor müssen sich die Klienten telefonisch oder per Mail melden und einen Termin vereinbaren.

Info: Das Diakonische Werk steht unter evangelischer Trägerschaft, ist jedoch unabhängig von Konfession für alle Bürger offen. Neben einem Kinder- und Seniorenfonds hat das Werk für besonders von Armut betroffene Haushalte einen spendenbasierten Corona-Hilfsfonds eingerichtet, um Familien unbürokratisch, schnell und individuell zu unterstützen.

Kontakt: Beratungsstelle Weinheim, Multring 26, Telefon 06201/ 9 02 90; E-Mail: weinheim@dw-rn.de. Vom 25. bis 29. Mai findet die bundesweite Aktionswoche der Schuldnerberatung statt.

Homepage: www.aktionswoche-schuldnerberatung.de.