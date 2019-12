Von Günther Grosch

Weinheim. Sind die (vor-)weihnachtlichen Tage mit ihrer erhöhten Brandgefährdung durch Adventskränze oder brennende Kerzen am Tannenbaum vorüber, wartet bereits die nächste Herausforderung auf die Weinheimer Brandschützer. Denn auch fröhliche Silvesterpartys haben ihre brandgefährliche Kehrseite.

Um auf die von Silvesterknallern, Böllern und funkensprühenden Raketen ausgehenden Gefahren für Leib und Leben aufmerksam zu machen, haben Feuerwehrsprecher David Kunerth und der Beauftragte für Brandschutzaufklärung, Daniel Paradiso, der fünften und siebten Klasse der Johann-Sebastian-Bach-Schule einen Besuch abgestattet.

Ein weiterer Grund für den Besuch war der zurückliegende "Tag des brandverletzten Kindes". Dieser Tag steht Jahr für Jahr am 7. Dezember im Kalender. So war auch Dr. Miriam Renkert von der Kinderchirurgischen Klinik am Universitätsklinikum Mannheim dabei, um von ihren leider "weniger schönen Silvester- und Neujahrs-Erfahrungen" zu berichten.

"Silvester rückt immer näher, bei vielen von euch steigt sicher die Vorfreude auf die Knallerei", so die Ärztin. Die Schüler nickten zustimmend. Doch die Kinderchirurgin am Mannheimer Brandverletztenzentrum setzte eine ernste Miene auf: Nicht weniger als 42 Patienten mussten ihre Kollegen und sie innerhalb der letzten Jahre behandeln, weil diese sich in der Nacht auf Neujahr verletzt hatten, so Renkert. Unter den jungen Patienten waren 14 sogar so schwer verletzt, dass sie mehrere Tage lang im Krankenhaus bleiben mussten. Fast 80 Prozent der Opfer waren männlich, ihr Durchschnittsalter lag bei zehn Jahren.

Daniel Paradiso. (Foto: Dorn)

Schüler Yasin wusste auch, warum dem wohl so ist: "Jungs machen oft Quatsch. Weil sie angeben und Mutproben bestehen wollen." Bei 30 Prozent aller Verletzungen waren Finger und Hände betroffen, Gesicht und Hals zu 27 Prozent, der Körperrumpf mit acht Prozent und die Augen zu neun Prozent. Aber es gibt noch andere Gründe, warum es zu Verletzungen kommt, wie Kunerth, Paradiso und Renkert erläuterten. Dazu zählt das Loslassen ungeprüfter und nicht zugelassener Feuerwerkskracher, der sogenannten Polen-Böller.

Allgemein gilt: "Kinder unter zwölf Jahren dürfen gar kein Feuerwerk, Kinder ab zwölf Jahren nur Kleinstfeuerwerk wie Knallfrösche oder Bodenkreisel zünden." Aber auch hier muss immer ein Erwachsener dabei sein. Paradiso: "Knallkörper sind kein Spielzeug, weil sie Schwarzpulver enthalten." Böller, die in Deutschland legal verkauft werden, dürfen höchstens sechs Gramm Schwarzpulver enthalten.

Ein wichtiges Merkmal, an dem man einen zugelassenen Feuerwerkskörper erkennt, ist die CE-Kennzeichnung und eine Registriernummer, die zum Beispiel 0589-F2-1234 lauten könnte. Die Zahlenfolge "0589" steht für die Prüfstelle. "F2" bedeutet Feuerwerkskategorie zwei. "1234" könnte eine fortlaufende Nummer sein. Feuerwerkskörper werden in vier Gefahrenklassen unterteilt. Während die erste Kategorie Feuerwerksspielwaren, Tischfeuerwerk oder Wunderkerzen einschließt, gibt es für die zweite Kategorie bereits einen begrenzten Zeitraum von drei Tagen im Jahr, an welchen die Feuerwerksartikel verkauft werden dürfen: "Und dies nur an volljährige Kunden." Feuerwerkskörper der Gefahrenklassen drei und vier dürfen nur mit behördlicher Genehmigung erstanden werden.

Paradiso: "Feuerwerke der Kategorie zwei können zwar ohne Erlaubnis abgeschossen werden, jedoch nur innerhalb weniger Stunden im Jahr: von 31. Dezember, 18 Uhr, bis 1. Januar, 1 Uhr." Bei den weitverbreiteten Mehrschussbatterien müsse unbedingt darauf geachtet werden, dass sie richtig aufgestellt sind, also nicht umfallen können: "Einmal angezündet, lassen sie sich nicht mehr stoppen."

Für "Knall-Köppe", die diese Regeln ignorieren, kann es teuer werden. Wer an anderen Tagen im Jahr böllert, riskiert ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro. Wer nicht zugelassenes oder selbst zusammengebasteltes Feuerwerk nutzt, dem droht sogar eine Freiheitsstrafe von mehreren Jahren.

Eine andere Gefahr für Augen und Hände droht, wenn Böller zunächst nicht explodieren, vom Boden aufgesammelt und noch einmal gezündet werden. Da die Zündschnüre meist komplett abgebrannt sind, führt der zweite Versuch meist zur sofortigen Explosion.

Was tun, wenn etwas passiert ist? Es kann durchaus helfen, Brandwunden zu kühlen. Allerdings sollte nur handwarmes Wasser bis 15 Grad Celsius zum Einsatz kommen und dies auch nicht länger als zehn Minuten. Von Hausmitteln wie Mehl und Zahnpasta wird ebenso abgeraten wie von kaltem Wasser: "Es besteht die Gefahr, dass der Verletzte auskühlt", warnt Medizinerin Renkert. Wenn es zu großflächigen Verbrennungen gekommen ist, sollten diese nicht gekühlt werden. Dasselbe gilt für Verletzungen an Kopf oder Rumpf – und erst recht für bewusstlose Patienten.

Jeder sollte die Notrufnummer 112 im Kopf haben, unter der Feuerwehr und Rettungsdienst zu erreichen sind. "Die Weinheimer Feuerwehr ist an Silvester und in der Neujahrsnacht verstärkt in Einsatzbereitschaft", so Kunerth. "Nicht lange zögern, sondern sofort die 112 anrufen."

Info: Der 1993 gegründete Verein "Paulinchen-Initiative für brandverletzte Kinder" mit Sitz in Norderstedt hilft betroffenen Kindern und deren Familien. Kontakt unter Telefon 0800/ 0 11 21 23 und www.paulinchen.de Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft AG; IBAN DE54.2512.0510.0008 4794 00; BIC: BFSWDE33HAN