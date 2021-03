Weinheim. (RNZ) Es ist frisch am Mittwochmorgen. Dennoch sind im Klassenzimmer der Waldschule die Fenster geöffnet, als Schulleiterin Katja Hoger eintritt. Das mobile Lüftungsgerät läuft zusätzlich – an die Kälte und das Rauschen haben sich die Kinder gewöhnt. Es sind halt Corona-Zeiten. Aber es kommt noch mal etwas dazu: Als eine der ersten führt die Schule in jeder Klasse zu Beginn des Unterrichts bei jedem Kind, das will und eine Einwilligung der Eltern hat, einen Corona-Selbsttest durch. Fast an allen Schulen läuft es ähnlich ab.

Das Amt für Bildung und Sport konnte Ende der Vorwoche für alle ersten bis sechsten Klassen in Weinheim geeignete Tests organisieren und damit für die Schulen eine Teststrategie aufstellen. So waren am Mittwoch alle Schulen in der Lage, Tests anzubieten. Am Vortag hatte das Amt eine Schulung bei der Weinheimer Ärztin Dr. Elke König organisiert, Lehrkräfte aller Schulen nahmen teil. "So ist eine größtmögliche Sicherheit an den Schulen gewährleistet", so Bildungsamtsleiterin Carmen Harmand.

König erklärte sich auch bereit, für die einen oder anderen kritischen Eltern persönlich zur Verfügung zu stehen. Die Schüler verwenden Tests, die im vorderen Nasenbereich genommen werden. Dies geschieht nun im besten Fall zweimal in der Woche gleich morgens vor dem Unterricht unter Aufsicht und mithilfe von Lehrkräften, oft aber auch unter Beteiligung von Eltern, die sich über das Angebot des Schulträgers freuen.

Bis zu den Osterferien kann das Bildungsamt die ersten bis sechsten Klassen mit Tests versorgen. Die Kleinen haben angesichts einer im Moment begrenzten Zahl an Tests die Priorität vor den Abschlussklassen bekommen, weil man davon ausgeht, dass die Jugendlichen eher in der Lage sind, selbstständig einen Schnell- oder Selbsttest vorzunehmen. Aber wenn die nächste Bestellung planmäßig in Weinheim eintrifft, sind auch sie an der Reihe, wenn sie wollen.