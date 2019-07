Pfarrerin Ute Haizmann (am Pult) zeichnete in ihrer Ansprache Martin Heckmanns Lebensweg von der Taufe 1928 bis zu seinem Tod Anfang Juni nach. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Fast 200 Trauergäste haben am Samstag in der Peterskirche Abschied von Martin Heckmann genommen. Der Alt-Stadtrat, ehemalige Sparkassendirektor, Ehrenvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Rhein Neckar, Wiederbegründer der Naturfreunde Weinheim und überzeugte (Sozial-)Demokrat war am 8. Juni im Alter von 90 Jahren verstorben.

Ein schlichter, mit Pfingstrosen geschmückter Sarg mit dem Verstorbenen vor dem Altar und eine Fotografie des "Eisernen Martin" bot der Trauergemeinde - unter ihnen Oberbürgermeister Manuel Just, seine Amtsvorgänger Heiner Bernhard und Uwe Kleefoot, SPD-Landtagsabgeordneter Gerhard Kleinböck, zahlreiche Stadträte und Weggefährten - noch einmal Gelegenheit, sich von Heckmann zu verabschieden.

Das Trio Rolf Krämer, Martin Morast und Martin Grieb mit "Ich bete an die Macht der Liebe" und "My way - So war mein Leben" sowie Kantor Simon Langenbach am Klavier umrahmten die Trauerfeier musikalisch. Alt-Oberbürgermeister Heiner Bernhard und Elisabeth Engel von den Naturfreunden Weinheim zeichneten in bewegten und bewegenden Worten noch einmal das Leben des Arbeiterkindes nach.

"Da ist ein Gott, der wird immer dabei sein, bei allem, was du tust": Mit diesem Spruch, mit dem Heckmann an Weihnachten 1928 in der Peterskirche getauft worden war und der ihm auch "in dramatischer Zeit 1943" zur Konfirmation Wegweisung war, rief Pfarrerin Ute Haizmann die tiefe Religiosität Heckmanns und seine "nie verloren gegangene Bodenhaftung" in Erinnerung. Drei Kinder, neun Enkel und zwei Urenkel standen am Sarg des Mannes, dem das "Füreinander da sein" zeitlebens oberste Maxime war.

Heckmanns Glaube war auch seine Kraftquelle, so Haizmann. Mit einem Gebet sei er in den Tag gestartet und ein Gebet habe er abends auch Gott stets ans Herz gelegt. So sei er auch am Ende eines reich erfüllten Lebens seinem Sterben mutig und voll fröhlicher Zuversicht entgegengetreten.

Das Erreichen eines solch hohen Alters sei nicht alltäglich, machte Heiner Bernhard deutlich. Gleiches gelte für das erfolgreiche Berufsleben und das außerordentliche Engagement Heckmanns in der Kommunalpolitik und darüber hinaus. Nicht nur in den 50 Jahren ununterbrochener Gemeinderatstätigkeit habe sich der Verstorbene bei seinen Mitmenschen hohes Ansehen erworben. "Beständiger Fleiß" war eines seiner herausragenden Markenzeichen.

Als "legendär" bezeichnete Bernhard Heckmanns Faible für Zahlen. Sogar während der städtischen Haushaltsberatungen habe der "Genosse Martin" immer seinen Bleistift zur Hand und die Ergebnisse aller Zwischenrechnungen parat gehabt. Als "Plisch" und "Plum" - so nannte man in den 1960er Jahren auch den damaligen Bundesfinanzminister Karl Schiller und Wirtschaftsminister Franz Josef Strauß - bestimmte er darüber hinaus mit dem 2013 verstorbenen Jakob Hohenadel die Geschicke der Stadt positiv mit.

Neben Heckmanns Engagement für die "Falken", die Naturfreunde und die AWO stand sein Einsatz für die SPD über allem, lobte Bernhard die Treue, Beständigkeit, soziale und menschliche Haltung, die ihm bis zuletzt wichtig war: "Martin Heckmann hat sich um Weinheim verdient gemacht."

Mit Heckmanns Tod betrauerten die Naturfreunde den Verlust eines Zeitzeugen, der schon im Alter von 17 Jahren dem Verein beigetreten war und ihm 55 Jahre als Revisor diente, so Elisabeth Engel. Bereits bei der Wiedergründung der Naturfreunde 1949 habe Heckmann zum aktiven Schutz von Demokratie, Natur und Umwelt aufgerufen.

Das Naturfreundehaus auf der Tromm war der Ort, an dem er die schönsten Stunden seiner Jugendzeit verbrachte und seine spätere Ehefrau Hildegard kennenlernte. 73 Jahre lang blieb er ein aktives und interessiertes Mitglied. Noch drei Tage vor seinem Tod, so Engel, freute er sich über die weit fortgeschrittenen Planungen und Vorbereitungen für das 100. Jubiläum im kommenden Jahr.

"Wer ihn lieb gehabt und geachtet hat, der bewahre diese Liebe und Achtung im Herzen. Wen er lieb gehabt hat, der danke ihm diese Liebe. Wer ihm etwas schuldig geblieben ist, der bitte Gott um Verzeihung. Und wem er jemals wehgetan haben sollte, der verzeihe ihm wie Gott uns vergibt, wenn wir ihn bitten." Nach dem Segen von Haizmann trugen Kinder und Enkel den Sarg ihres Vaters und Großvaters zu dessen letzter Ruhestätte.