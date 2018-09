Weinheim. (RNZ) Mindestens sieben junge Männer haben sich laut Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag an der RNV-Haltestelle "Händelstraße" geprügelt. Schwerer verletzt wurde dabei offenbar niemand. Ein Straßenbahn-Fahrer hatte die Auseinandersetzung gegen 1.20 Uhr an die Leitstelle der RNV gemeldet, die verständigte die Polizei. Die zwei Personengruppen seien zunächst in einen verbalen Disput geraten, der jedoch schnell eskalierte.

Schlussendlich hätten die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren aufeinander eingeprügelt. Ein Verdächtiger flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass noch mehr Personen beteiligt waren.

Die Polizei hoffe jetzt auf die Auswertung der RNV-Videoaufnahmen, sagte ein Sprecher. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Weinheim unter Telefon 0 62 01/ 1 00 30.