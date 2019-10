Von Philipp Weber

Weinheim. Ist die Zeit der großen Überraschungen am Postknoten vorbei? Irrtum! Die RNV hat am Sonntagabend die Verkehrsführung erneut kurzfristig geändert. Voraussichtlich bis Dienstag, 22. Oktober, können Autofahrer nicht von der Mannheimer Straße in die Bahnhofstraße fahren. Ebenso wenig ist es möglich, von der B 3 nach rechts in die Bahnhofstraße einzubiegen. Auch der Zentrale Omnibusbahnhof ist aus beiden Richtungen nicht zu erreichen. Die abrupten Veränderungen hätten sich schon am Montagmorgen stark auf den Verkehr in der Innenstadt ausgewirkt, räumte RNV-Srepcher René Weintz im RNZ-Gespräch ein. Grund für die Sperrungen sei, dass die Gehwege im Kreuzungsbereich erneuert werden.

Die Stadt Weinheim reagierte am Montag mit einer eigenen Presseinformation. Vorgestellt werden darin alternative Wege, die in die Innenstadt führen. Autofahrer können etwa vom Postknoten aus über die Luisenstraße in die City fahren. Wer von Süden über die B 3 anfährt, kann die Prankelstraße nehmen, am Alten OEG-Bahnhof rechts abbiegen oder ebenfalls die Luisenstraße nutzen.

Wer aus Weinheims Norden kommt, kann schon an der Stadthalle links abbiegen, um letztlich über Schlossbergkreisel und Dürrestraße in die Stadt zu fahren. Alternativ kann man auch an der Woinemer Hausbrauerei abbiegen, um über Friedrich- und Bismarckstraße an die Weinheim Galerie zu kommen. Diese Verkehrsführung gilt auch an den Samstagen 2. und 9. November, wenn der Postknoten zur Beschleunigung der Baumaßnahme an zwei Wochenenden voll gesperrt ist.

An diesen beiden Samstagen ist in der City Live-Musik geplant. Es gibt auf dem Windeck-Platz Bewirtung und einen Weinausschank. Auch die Einzelhändler im Verein "Lebendiges Weinheim" starten dann Aktionen und Angebote. Dass die RNV offenbar schlichtweg vergessen hat, diese erneute Änderung im Vorfeld bekannt zu geben, ist im Rathaus "mit Verwunderung" aufgenommen worden, wie die Stadt mitteilt. "Ich bin enttäuscht über diese Kommunikation des Unternehmens", erklärte OB Manuel Just.

Zuvor hatte die RNZ nachgefragt, ob sich die Stadt das Entgegenkommen der RNV so vorgestellt hat. Immerhin hatte es Anfang des Monats ein Gespräch zwischen Just und der RNV-Leitung gegeben. Mit der gemeinsam entwickelten Variante zur Verkürzung der Baustelle habe man sich "eigentlich auf dem richtigen Weg" gesehen, so Just: "So etwas darf jetzt bis zum Baustellenende nicht mehr passieren."

Nach den zwei "Kraftakt-Wochenenden" Anfang November soll der Postknoten vom 11. November an wieder auf allen Fahrbahnen frei sein. Daran halte sein Unternehmen fest, so der RNV-Sprecher.