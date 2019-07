Von Philipp Weber

Weinheim. Eine schwarze Rauchsäule oberhalb des Odenwald-Ortsteils Rittenweier hat am Mittwochmittag die Aufmerksamkeit von Passanten, Autofahrern und Anwohnern auf sich gezogen. Da der Rauch über den bewaldeten Hängen aufgestiegen war und man ihn bis in die Rheinebene sehen konnte, gingen Beobachter zunächst von einem Wald- oder Flächenbrand aus. Doch das stimmte nur zum Teil.

Die Ursache für die Alarmierung mehrerer Weinheimer Feuerwehrabteilungen sowie weiterer Einsatzkräfte war eine andere: Die Kräfte rückten um kurz vor 13 Uhr an, da am Ritschweierer Weg zwischen den Ortsteilen Ritten- und Ritschweier über 150 Autoreifen in Brand geraten waren. Warum die Reifen Feuer fingen, ist laut Feuerwehr und Polizei bislang unklar.

„Bei der Anfahrt der Einsatzkräfte war der Rauchpilz schon von Weiten zu sehen“, so Feuerwehrsprecher David Kunerth. Die Feuerwehr habe mehrere „Trupps“ eingesetzt, die mithilfe von Atemschutzgeräten an den Brandherd vorrückten und dort versuchten, die Flammen einzudämmen. Ziel war zunächst, die Ausbreitung des Feuers auf ein angrenzendes Lager mit Strohballen zu verhindern.

Zudem wurde ein Traktor mit Frontlader eingesetzt. Damit zogen die Kräfte den brennenden Reifenhaufen auseinander, um die Glutnester zu erreichen. Um genug Wasser an die abgelegene Einsatzstelle bringen zu können, richteten die Feuerwehrleute eine Art Pendelverkehr ein.

Mehrere Löschfahrzeuge und der „Abroll-Behälter Löschmittel“ kamen dabei zum Einsatz. Bis in den Nachmittag hinein fanden noch Nachlöscharbeiten statt. Die Feuerwehrabteilungen Oberflockenbach, Rippenweier, Ritschweier und Stadt waren mit zehn Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften am Ort des Geschehens.

Aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim geht hervor, dass ein Zeuge auf die Rauchentwicklung nahe Rittenweier aufmerksam geworden war und die Feuerwehr verständigt hatte. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer zunächst am Rand des Ritschweierer Wegs entflammte und sich von dort aus auf die benachbarte Wiese ausbreitete. Dabei seien die dort gelagerten Altreifen eines Landwirts in Brand geraten.

Die Reifen waren offenbar nicht (mehr) für den Straßenverkehr bestimmt, sondern dienten der Beschwerung ausgelegter Folien. Als die Reifen brannten, entstand schwarzer Qualm, der den schwarzen Rauchpilz hervorrief. Die Beamten schätzen, dass neben den Altreifen etwa 150 Quadratmeter Wiese in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Verletzt wurde niemand.

Info: Die Polizei ermittelt die Ursache des Brandes. Zeugen, melden sich unter der Rufnummer 06201/10030.

Update: Mittwoch, 10. Juli 2019, 18.56 Uhr

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Weinheim, Oberflockenbach, Rippenweier und Ritschweier konnten mit mehreren Tanklöschfahrzeugen das Feuer löschen. Neben den Altreifen wurden 150 Quadratmeter Wiese in Mitleidenschaft gezogen.

Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

