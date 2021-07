Weinheim-Rittenweier. (RNZ) Wenn Peter Jöst, Musikus, Wirt und Seniorchef des "Jöste Andres" im Weinheimer Odenwald-Ortsteil Rittenweier, in seinem Gästebuch blättert, ist das fast ein bisschen wie ein "Who is Who" der bunten Gesellschaft. Das urige Gasthaus mit seinen rustikalen Zimmern, dem Kachelofen und der großen Scheune hat ein mitunter schillerndes Publikum.

Schauspieler Uwe Ochsenknecht kehrt dort gern ein, der frühere Fußballmanager und Hansdampf in allen Gassen, Rainer Calmund, ließ es sich ebenfalls schon im Odenwald schmecken. Weiter geht es mit den "Jacob Sisters" und Gottlieb Wendehals. In der Künstler-Szene ist die Kult-Wirtschaft ein Geheimtipp, aber auch prominente Vertreter der Wirtschaft sind hier Stammgäste.

Das Gästebuch legt darüber ebenso Zeugnis ab wie zahlreiche Fotos an den Wänden der guten Stube. Aber im Moment braucht die Wirtsfamilie Jöst ein bisschen moralische Unterstützung. Erst machte der Corona-Lockdown den Gastronomen das Leben schwer, dann musste die Straße saniert werden – der Ritschweierer Weg, der am Gasthaus vorbeiführt. Die Straße sowie die Wasserleitungen werden neu gemacht. Das ist grundsätzlich eine wichtige Maßnahme, aber sie bedingt, dass der "Jöste Andres" von der durch Rippenweier führenden Durchfahrtsstraße aus schlechter zu erreichen ist. Die Umleitung führt über Hohensachsen und Ritschweier.

Um Mut zuzusprechen in dieser nicht ganz einfachen Situation, kamen jetzt OB Manuel Just und Bürgermeister Torsten Fetzner auf einen Besuch vorbei. Beide versprachen, für einen möglichst raschen Ablauf der Baustelle zu sorgen und dafür, dass die Beeinträchtigung so gering wie möglich ist. Die Baustelle stelle – gerade in der Zeit nach der letzten Coronapause – eine Herausforderung dar. Wegen des schlechten Zustands der Straße sei die Maßnahme aber nicht mehr zu vermeiden.

Just und Fetzner erfuhren bei ihrem Besuch so manche Anekdote aus dem Wirtshausleben. Seit 2013 befindet sich der "Jöste Andres" in der Obhut von Juniorchef Alexander Jöst, er steht auch am Herd und ist dort Spezialist für saisonale Odenwälder Spezialitäten. Der "Äppelwoi" ist hausgekeltert und wird frisch aus dem kühlen Keller des Hauses geholt. Die Geschichte des Gasthauses führt bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück.

"Der Jöste Andres ist ein Wahrzeichen des Weinheimer Odenwalds", bescheinigten die beiden oberen Rathaus-Vertreter. Und mit neuer Zufahrt ab September noch besser erreichbar.