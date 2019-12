An der Ecke Marktplatz/Rote Turmstraße soll der Parkplatz an der Sandsteinmauer wegfallen und durch eine Abstellanlage für Fahrräder ersetzt werden. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Auch wenn es sich nach Ansicht von GAL-Stadtrat Andreas Marg noch "um keine Verkehrswende" handelt und in Weinheim "immer noch zu kleine Brötchen gebacken werden": Die Diskussion am Mittwoch im Gemeinderat und die Beschlüsse zur Einrichtung von Fahrrad-Abstellanlagen in der Innenstadt zeigten doch, dass sich die Stadt "auf dem richtigen Weg befindet".

Darum geht es: Die Stadt lässt demnächst weitere feste Abstell-Möglichkeiten für Fahrräder aufbauen und ersetzt darüber hinaus peu à peu die bisher angebrachten sogenannten Felgenkiller durch "Radbügel". Fünf solcher Befestigungsmöglichkeiten kommen zunächst in der Rote-Turm-Straße unterhalb der St. Laurentiuskirche zum Einsatz. Ihnen muss allerdings ein Autostellplatz weichen. Die Kosten der Drahtesel-Station belaufen sich auf 1500 Euro.

Zwei weitere Radbügel finden in der Babostraße beim Eingang zum Hermannshof Platz. Bügelmodelle sollen gleichfalls die bisherigen Fahrradständer an der Stadtbibliothek ersetzen. Auf Antrag der GAL soll hier geprüft werden, ob es möglich ist, die Fahrradständer mit Dächern zu versehen. Noch weitreichender stellten sich weitere Ergänzungsanträge der GAL dar. So sollen von der Verwaltung spätestens im Frühjahr Vorschläge vorgelegt werden, die die Umwandlung von Auto- in Radabstellplätzen auf den Parkplätzen Institutstraße und Hutplatz zum Ziel haben. Die GAL will auch die Planung von Abstell-Bügeln mit einer Überdachung auf einer von der Deutschen Bahn bereitzustellenden Fläche weiterverfolgen. Aber auch die Fußgängerzone dürfe bei der Planung nicht außen vor bleiben, so Marg. Selbst wenn man tagsüber nicht durch die Hauptstraße radeln darf: "Geschobene Fahrräder, die auch für den Transport von Lasten dienen, müssen abgestellt werden." Ursprünglich war für die GAL auch der Amtshausplatz keineswegs tabu.

Die GAL nahm den Antrag allerdings wieder zurück, als OB Manuel Just auf die Zukunftswerkstatt verwies, in deren Rahmen Verwaltung und Fraktionen eine Gesamtkonzeption für den Amtshausplatz anstreben wollen. Während der Vorsitzende des Vereins "Lebendiges Weinheim", Freie-Wähler-Stadtrat Christian Mayer, bei den Anträgen zu Institutstraße und Hutplatz ein "starkes Zucken" nicht verheimlichte, bereitet der Antrag für die Stellplätze am Hauptbahnhof der Stadtspitze Kopfschmerzen.

Die zwischen 30.000 und 60.000 Euro teure Sammelschließanlage für 20 Räder an der Nordseite des Hauptbahnhofs kann nur in Zusammenarbeit mit der Bahn aufgestellt werden. Zum einen befindet sich die Fläche in der Nähe der Zwillingsbrücke im Besitz der Bahn, zum anderen haben Bahn und Bundesumweltministerium (BMU) eine "Bike and Ride"-Offensive gestartet, um den Ausbau von Rad-Abstellanlagen voranzubringen. Ziel ist, bis Ende 2022 bundesweit 100.000 "Bike and Ride"-Plätze einzurichten.

Die Bahn würde die Flächen mietfrei bereitstellen und zu günstigen Konditionen ein Standardmodell planen und anbringen lassen. Exakte Kostenangaben sind allerdings erst dann möglich, wenn die Ausschreibung der Bahn erfolgt ist, so Sven-Patrick Marx, Leiter des Amts für Stadtentwicklung. Was in gleichem Maße für die in Aussicht gestellte Förderung von bis zu 70 Prozent von Bund und Land gilt.

"Die Stadt macht ernst mit Klimaschutz und Verkehrsverlagerung", lobte Rudolf Large (SPD). Der Standort in der Rote-Turm-Straße sei für Besucher der Gaststätten, für Tagestouristen, aber auch für Gottesdienstbesucher geeignet. Darüber hinaus gehe von der Umnutzung eines Autostellplatzes eine Signalwirkung aus. Die Entscheidung über die Sammelschließanlage am Hauptbahnhof falle der SPD dagegen schwer. Prinzipiell handele es sich um eine sinnvolle Ergänzung zu vorhandenen Abstell-Anlagen. Die SPD schrecken allerdings die hohen Investitionen pro Stellplatz sowie die noch nicht bezifferten Betriebskosten. Eine Finanzierung durch die Stadt halte die SPD vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Haushaltslage für unvertretbar, so Large.

Es habe einmal eine Zeit gegeben, da habe man die Stadt autogerecht gemacht. Jetzt mache man sie fahrradgerecht, sagte Günter Deckert (DL). Er wolle wissen, wie viele Leute überhaupt mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Weinheim wolle keine Überkapazitäten aufbauen, so OB Just. Die Stadt bewege sich in puncto Fahrradabstellplätze auf einem niedrigen Niveau.