Weinheim. (RNZ) Wie und wann der Lieferverkehr durch eine Fußgängerzone fährt, ist auch wichtig für die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich. Die Stadt Weinheim will den Zustand nun verbessern, wenn die Polleranlage am nördlichen Zugang in der Hauptstraße an der Weinheim-Galerie im April wieder in Betrieb geht.

In letzter Zeit waren die versenkbaren Poller defekt und mussten im Boden bleiben. Das führte dazu, dass Lieferverkehr in den Einkaufszeiten nicht auszuschließen war. Außerdem wurde in Eingangsbereich der Fußgängerzone rechtswidrig geparkt. Das soll nun ein Ende haben. Im selben Zuge werden auch die Fahrradständer an dieser Stelle verbessert: Es werden sieben neue Anlehn-Bügel für je zwei Räder installiert.

Der Austausch der Polleranlage ist für den Zeitraum zwischen Montag, 11., und Freitag, 29. April, geplant – sprich: nach dem Pflänzeltag. Da für die Arbeiten eine Vollsperrung notwendig ist, bekommt der Lieferverkehr zur Hauptstraße eine Umleitung über die Ehretstraße, die Dr.-Bender-Straße und die Institutstraße. Die Ausfahrt aus der Fußgängerzone ist in dieser Zeit also nur in Richtung Grabengasse und Marktplatz möglich.