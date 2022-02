Weinheim. (RNZ) Es gab zwei Verwarnungen dann wurde durchgegriffen: Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just hat am Mittwochabend im Rahmen der Haushaltsdebatte im Gemeinderat den rechtsnationalen Stadtrat Günter Deckert (Deutsche Liste) des Saales verwiesen. Das teilte die Stadt Weinheim am heutigen Donnerstag mit.

Zuvor hatte Just ihm das Wort entzogen. Als Deckert nicht den Sitzungssaal verlassen wollte, unterbrach der Weinheimer OB die Sitzung, machte von seinem Hausrecht Gebrauch und informierte die Polizei.

Widerwillig verließ der über 80-jährige Stadtrat mit zwei Polizeibeamten den Saal. In seiner Haushaltsrede hatte Deckert mehrfach versucht, rassistische Äußerungen zu streuen. "Solche Äußerungen werden wir in diesem Haus nicht dulden", so Manuel Just.