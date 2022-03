Von Philipp Weber

Weinheim. Nun ist es offiziell: Aller Voraussicht nach gibt es in diesem Jahr zwei verkaufsoffene Sonntage, wobei einer davon bereits in den Startlöchern steht: der Pflänzeltag am übernächsten Sonntag, 10. April. Außerdem öffnen die Länden am Sonntag, 11. September: zum Weinheimer Herbst. Der Gemeinderat machte letzte Woche einen Haken unter die beiden verkaufsoffenen Sonntage und stimmte einem entsprechenden Antrag der Einzelhändlervereinigung "Lebendiges Weinheim" einmütig zu. Die Geschäfte haben an diesen beiden Sonntagen jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dass die Läden vormittags – zu den Gottesdienstzeiten – noch nicht öffnen und um 18 Uhr wieder schließen, entspricht den gängigen Vorgaben. Rein rechtlich wird der Pflänzeltag als "Örtliches Fest" eingestuft, der Weinheimer Herbst als "Jahrmarkt".

So weit die Formalitäten. Aus Sicht des Handels haben sich Pflänzeltag und Weinheimer Herbst längst bewährt: Wenn das Wetter nur halbwegs mitspielte, war die Innenstadt bei diesen Veranstaltungen bisher immer voller Menschen. Bis 2020: Als Corona über die Welt hereinbrach, zählte der Pflänzeltag zu den ersten Weinheimer Veranstaltungen, die abgeblasen werden mussten, auch das Jahr 2021 musste ohne das Angebot auskommen. Dafür glänzt der diesjährige Pflanzenmarkt mit gleich mit mehreren Zusatzveranstaltungen.

Denn für den Neustart haben die Einzelhändler und die Stadt ein großes Rahmenprogramm zusammengestellt. Neben den "Grünen Ständen" entlang der Hauptstraße – mit Angeboten von Samen über Pflanzen bis hin zu Accessoires für den Garten – gibt es den Naturparkmarkt des Naturparks Neckar-Odenwald in den Schlosshöfen und einen Erlebnispark zum Thema grüne Mobilität auf dem Dürreplatz und in der Hauptstraße.

Zu Gast sind unter anderem Weinheims Autohändlern, die ihre E-Modelle herzeigen, der ADFC, VRN-Nextbike und sogar der AC Weinheim: Die Kunstradabteilung des Athletik Clubs soll ihr Können in der Öffentlichkeit zeigen.

> Feuerwehr bekommt neuen Rüstwagen: Die Stadt Weinheim sowie diverse Zuschussgeber investieren mehr als eine halbe Million Euro in die Sicherheit der Bevölkerung. Dies geht aus zwei Vergabebeschlüssen des Gemeinderats hervor. Eine Firma aus Luckenwalde (Brandenburg) ist nun beauftragt, der Weinheimer Feuerwehr das Fahrgestell eines Rüstwagens zu liefern. Eine Firma aus Giengen an der Brenz übernimmt die Lieferung der feuerwehrtechnischen Beladung dieses Rüstwagens. Das Fahrgestell kostet rund 385.000 Euro, die darin geladene technische Ausstattung rund 127.500 Euro.

Bis das Fahrzeug samt Interieur in der Zweiburgenstadt ist, dürfte es aber noch eine Weile dauern. Feuerwehrkommandant Bernd Meyer geht von einer Lieferzeit von etwa zwei Jahren aus. Das bisher genutzte Fahrzeug werde dann weiterverkauft. Die Fraktionen stimmten zwar samt und sonders zu, angesichts der hohen Nachfrage nach Einsatzfahrzeugen und den damit verbundenen Hersteller-Preisen stand jedoch die Frage im Raum, ob es bei diesem Thema nicht mehr interkommunale Zusammenarbeit geben könnte. Auch eine engere Kooperation mit der Betriebsfeuerwehr des Technologiekonzerns Freudenberg wurde angeregt.

Erster Bürgermeister Torsten Fetzner berichtete, dass man hierzu bereits in engem Kontakt mit Freudenberg stehe. "Es geht dabei nicht um eine Fusion, sondern um eine Zusammenarbeit und eine Schaffung von Synergien." Allerdings wolle man sich hierzu noch die Meinung von Experten von außerhalb anhören. Er gehe davon aus, dass er in einem halben bis dreiviertel Jahr mehr dazu sagen könne, so Fetzner.