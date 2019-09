Weinheim. (web) Laut Beschilderung dürfen Fahrzeuge, die den Suezkanalweg passieren wollen, maximal zweieinhalb Meter hoch sein. Denn zwischen der Straße und der oberhalb des "Kanals" verlaufenden Main-Neckar-Bahnlinie ist wenig Platz. Dennoch passiert es immer wieder: Fahrer beachten die Schilder nicht oder unterschätzen die Höhe ihrer Fahrzeuge.

Jüngstens "Opfer" des Weinheimer Suezkanals ist die Besitzerin eines Pferdetransporters, der am frühen Sonntagabend um 17.30 Uhr in der Unterführung stecken geblieben ist. An der Unterführung achtete die 24-Jährige nicht auf die Höhenbeschränkung von 2,50 Meter und fuhr mit ihrem rund 3 Meter hohen Gefährt in die Unterführung und blieb nach wenigen Metern stecken. Durch den Aufprall wurde das Dach des Aufbaus abgerissen und fiel auf die Fahrbahn. Pferde befanden sich nicht im Fahrzeug, die Fahrerin wurde nicht verletzt.

An dem Transporter entstand rund 30.000 Euro Sachschaden. Nachdem das Fahrzeug wieder frei war, wurde es in der näheren Umgebung abgestellt. Der Suezkanalweg war bis 19 Uhr gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Update: Montag, 23. September 2019, 8.44 Uhr