Thematiken wie Nachhaltigkeit hatten es in die Lehrpläne geschafft, Jugendliche zogen freitags auf die Straßen: So haben sich auch die Eltern organisiert und Position bezogen. Das war 2019. Der Weinheimer Klima-Streik am heutigen Freitag findet vorwiegend im Netz statt. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Bewegung ist nicht viel älter als ein halbes Jahr, hat aber von sich reden gemacht: "Parents for Future Weinheim", auf deutsch: "Eltern für die Zukunft". So schritten die Eltern 2019 mehrfach mit Pressemitteilungen ein, als ihnen die Klimaschutz-Bemühungen der Stadt zu langsam vorangingen. Aber auch auf Demonstrationen griff die Mutter Kerstin Treber-Koban zum Mikro. Weil die "For-Future"-Bewegungen am heutigen Freitag, 24. April, zum Netzstreik aufrufen, hat die RNZ mit Treber-Koban gesprochen.

Warum gründete sich "Parents for Future" in Weinheim? Zunächst hätten sich einige Eltern vernetzt, deren Kinder sich bei "Fridays for Future" engagieren, berichtetet Treber-Koban. Sie habe sich aber auch aus einem anderen Grund zum Thema Schulstreik positionieren müssen: Sie ist Elternbeiratsvorsitzende an der Friedrich-Realschule. Letztlich gründete sich eine Ortsgruppe von Eltern, die sich für Themen wie Umweltschutz, Ressourcenschonung oder geringen Fleischverzehr interessieren. "Diese Fragestellungen kommen ohnehin in den Elternhäusern an, immerhin steht Nachhaltigkeit mittlerweile auch im Lehrplan."

Elternbeiratsvorsitzende Treber-Koban. Foto: privat

Was ist die Grundidee? "Wir haben schon die Absicht, als Eltern und vernetzt zu agieren und unsere Kinder zu unterstützen", erklärt Treber-Koban. Es sei den Akteuren aber von Beginn an wichtig gewesen, dass sich die Kinder und Jugendlichen selbstständig organisieren können. Ein Mitmachen bei "Fridays for Future" kam daher nicht infrage.

Warum findet heute keine Protestaktion auf der Straße statt? Wäre es nicht denkbar gewesen, doch eine Demo zu veranstalten, etwa wenn die Akteure den geforderten Sicherheitsabstand zueinander halten? "Das wäre mit einer dreistelligen Zahl von Teilnehmern kaum praktikabel", so Treber-Koban. In der Coronakrise unterstützten Eltern wie Jugendliche zudem eine Haltung, die die Gefahren von Covid-19 ernst nimmt.

Hintergrund Der Aufruf: Der Grund des Protests: "Nur weil die Coronakrise so akut ist, macht die Klimakrise keine Pause", so die Aktiven von "Fridays for Future". "Wir haben einen Winter erlebt, der eher ein überlanger Herbst war, und auch jetzt macht sich die Trockenheit bemerkbar." Die [+] Lesen Sie mehr Der Aufruf: Der Grund des Protests: "Nur weil die Coronakrise so akut ist, macht die Klimakrise keine Pause", so die Aktiven von "Fridays for Future". "Wir haben einen Winter erlebt, der eher ein überlanger Herbst war, und auch jetzt macht sich die Trockenheit bemerkbar." Die Dringlichkeit der Klimakrise bleibe. Parallelen zwischen den Krisen: Die Akteure machen auf die aus ihrer Sicht bestehenden Parallelen von Klima- und Coronakrise aufmerksam. "Flatten the curve" ("die Kurve abflachen") gelte nicht nur für das Gesundheitssystem in der Viruskrise, sondern auch für den Ausstoß von Klimagasen. Etwa weil durch einen zu starken Verbrauch von Ressourcen Kapazitäten überschritten werden – beim Klima sind es die der Erde. Es brauche einen schonenderen Umgang und – perspektivisch – die Klimaneutralität. Außerdem treffe die Virus- wie die Klimakrise besonders diejenigen, die finanziell am schlechtesten gestellt sind. "Vor allem der globale Süden hätte kaum Chancen, die Folgen der Krisen abzuwehren." Die Befürchtung: Nach der Finanzkrise stiegen die Emissionen, weil der Ölpreis gefallen war. Aktuell ist zum Beispiel die Tonne Kohlenstoffdioxid im Emissionshandel extrem billig. Die gute Nachricht: Nach Ansicht der Klimaschützer ist es ein gutes Zeichen, dass sich viele Verbraucher mit den Händlern im Ort solidarisiert und auf große Online-Händler verzichtet haben. Videokonferenzen werden akzeptiert, was eventuell zu einem zunehmenden Verzicht auf Flugreisen führt. Der Netzstreik: Schüler und Studierende von "Fridays for Future" planen für heute einen Netzstreik. Jeder ist aufgerufen, digital "laut" zu werden. Ebenso kann man Schilder basteln und diese an Briefkästen oder Fenster hängen. Die Organisation ruft auch dazu auf, Statements, Fotos oder"SharePics" auf Whatsapp, Facebook oder Instagram zu teilen. Um den Protest sichtbar zu machen, gibt es den Hashtag #NetzstreikWeinheim. Er soll auf die Klimakrise aufmerksam machen und die Politik zum Handeln auffordern. Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.fridaysforfuture.de. (web/zg)

Die Losung "Stay at home" ("Bleibt zu Hause") werde von den "For-Future"-Bewegungen ebenso vollumfänglich unterstützt wie die damit verbundenen Arbeits- und Schulaktivitäten daheim – und die Nutzung digitaler Hilfsmittel. Zumal bei der Vorbereitung des nun geplanten Netzstreiks noch gar nicht klar war, wie weit die Beschränkungen am 24. April gehen würden.

Wie ist das Verhältnis zwischen den Eltern und der Stadt Weinheim heute? "Parents for Future" erkennt die verstärkten Bemühungen in der Kommunalpolitik und vonseiten der Verwaltung an. Immerhin hat der Gemeinderat eine Klimakommission ins Leben gerufen, die bereits konkrete Maßnahmen und Vorschläge erarbeitet hat. Der Klimaschutz soll in der Ämterstruktur im Rathaus noch mehr Gewicht erhalten. Nicht zu vergessen: die halbe Stelle, die unter anderem für die Koordinierung von Aktivitäten innerhalb des Klimaschutzsystems "European Energy Award" zuständig ist. "Wir begrüßen jeden Schritt, der Klimaschutz und erneuerbare Energien weiterbringt", so die Mutter.

Wo besteht weiter Anlass zur Kritik? Zunächst hätten auch Treber-Koban und ihre Mitstreiter lieber eine volle Verwaltungsstelle für den Klimaschutz gehabt, Querschnittsaufgabe hin oder her. "Außerdem ist die Stadt Weinheim offenkundig weiter an einem Konzept interessiert, das die Entwicklung und Versiegelung von Flächen voranbringt", so Treber-Koban. "Parents for Future" rufe die Politik dagegen dazu auf, möglichst keine freien Flächen zu verbrauchen, da diese Kohlenstoffdioxid binden und für ein ausgeglichenes Klima in den Städten sorgen. Besser sei es, in die Höhe zu bauen, Leerstände zu erfassen und Brachen umzunutzen. Treber-Koban kann es sich durchaus vorstellen, an der Weinheimer Zukunftswerkstatt teilzunehmen – sowohl als Vertreterin der Interessensgruppen als auch las "Zufallsbürgerin".

Was wünscht sich "Parents for Future" für die nahe Zukunft? Zunächst wird dazu aufgerufen, den heutigen Netzstreik zu unterstützen, etwa durch das Posten von Bildern. Die Hashtags (Schlagwörter) lauten #Netzstreik und #NetzstreikWeinheim. Wenn die Konjunktur im Verlauf oder – im besten Fall – nach der Coronakrise wieder angekurbelt wird, hoffen die Eltern auf ein Miteinander von Ökonomie und Ökologie.