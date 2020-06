Weinheim. (web) Die Meldungen hatten die letzte Maiwoche überschattet: Zwei Männer waren am Abend des 27. Mai in der Nordstadt in Streit geraten, das Geschehen hatte sich auf das Gelände der HEM-Tankstelle an der Bergstraße verlagert. Der jüngere der beiden, ein 40 Jahre alter Mann mit türkischer Nationalität, fügte seinem 57-jährigen Kontrahenten mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zu.

"Der Geschädigte lebt, er konnte bislang nicht vernommen werden", teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim am Montag auf RNZ-Anfrage mit. Weitere Angaben zu dem Gesundheitszustand des 57-Jährgen machte die Behörde nicht. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer lebten laut Staatsanwaltschaft "in zwei benachbarten, aneinander stehenden Häusern mit getrennten Eingängen". Die Hauseingänge lägen etwa zehn Meter auseinander.

Somit ist weiter offen, warum der 40-jährige Verdächtige den 57-Jährigen angegriffen hat. Dass ein Nachbarschaftsstreit der Auslöser war, kann die Staatsanwaltschaft weder bestätigen noch dementieren. Aktueller Stand sei weiter, dass die Kontrahenten aus "bislang unbekannten Gründen" in Streit gerieten. Polizeikräfte konnten den 40-Jährigen noch am Ort des Geschehens festnehmen.

Ausgeschrieben bedeutet HEM übrigens "Hamburg Eggert Mineralöle". Das Kürzel erinnert an die ehedem familiäre Struktur des Treibstoffversorgers. Heute heißt die Firma "Deutsche Tamoil". Der niederländische Mutterkonzern wiederum ist eng mit einem libyschen Staatsfonds verbunden, weshalb er im Zuge des "Arabischen Frühlings" 2011 in die Schlagzeilen geriet.

Das Tankstellennetz wird seit Beginn des Jahrtausends ausgebaut. Den Standort in Weinheim gibt es seit 2017, er bildet die "Visitenkarte" des Gewerbegebiets Nord. Das Unternehmen nehme zu Straftaten grundsätzlich nicht öffentlich Stellung, teilte eine Tamoil-Sprecherin mit. Aber: "Dass unsere Kollegen auf der HEM-Tankstelle Polizei, Rettungskräfte und Zeugen mit Getränken versorgt haben, bestätigen wir gern."

Update: Montag, 8. Juni 2020, 20 Uhr

57-Jähriger schwebt nach Messerstichen in Lebensgefahr

Weinheim. (pol/rl) Ein Streit zwischen zwei Männern vor einer Tankstelle eskalierte am Mittwochabend. Laut Polizeibericht gerieten die Männer kurz nach 20 Uhr in Streit, der in einer Messerstecherei endete. Dabei soll ein 40 Jahre alter Mann mit mehreren Messerstichen einen 57-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben. Nach seiner notärztlichen Behandlung vor Ort kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik, wo er notoperiert wurde. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen.

Am Nachmittag teilte die Polizei mit, dass beide Männer Nachbarn sind. Warum sie vor dem Gebäude, in dem sie wohnen, in Streit gerieten, das ist den Ermittlern noch nicht klar. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in der Folge über die unmittelbar angrenzende Bergstraße (Bundesstraße B3) vor das gegenüberliegende Gelände einer Tankstelle, wo letztendlich der Jüngere auf den Älteren eingestochen habe.

Die Tatwaffe, ein Klappmesser, wurde sichergestellt. Bei der Durchsuchung wurde bei dem 40-Jährigen zudem noch ein weiteres Messer in der Hosentasche gefunden. Darüber hinaus war der Verdächtige zur Tatzeit alkoholisiert. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht noch aus.

Das 57-jährige Opfer wurde nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo es notoperiert wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht akute Lebensgefahr.

Gegen den Tatverdächtigen wurde noch am Donnerstagnachmittag Haftbefehl erlassen.

Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim.

Update: Donnerstag, 28. Mai 2020, 16.54 Uhr