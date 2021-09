Weinheim. (keke) Die Freude unter den Mitgliedern des Lions Club Weinheim (LCW) war groß. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie konnten sie kürzlich auf der Wachenburg ein Fest feiern. Anlass war der 50. Geburtstag des Clubs. 1971 war dieser gegründet und ein Jahr später in die weltweit operierende Organisation "Lions International" aufgenommen worden. Unter den Gästen begrüßte Club-Präsident Kristian Becker mit Hermann Huppert, Volker Müller, Götz Diesbach, Reinhold Wagner und Klaus Plücken auch fünf der ursprünglich 16 Gründungsmitglieder. Mit dabei waren zudem die Präsidenten des LC Marc Aurel Wien und des LC Lutherstadt Eisleben, Alfred Hüngstberg und Holger Herrmann.

In seiner Festrede verwies Club-Präsident Becker auf die Ziele der Lions-Organisation, denen sich auch der LC Weinheim verpflichtet fühlt. Hierzu zählen die Förderung der Völkerverständigung, der Einsatz für die bürgerliche, kulturelle und soziale Entwicklung der Gesellschaft sowie der Dienst an der Gemeinschaft. Diese Ziele würden mit dem Grundsatz "We serve – Wir dienen" beschrieben. Nicht zuletzt gehöre dazu ein Clubleben in freundschaftlicher Verbundenheit und Toleranz.

Nicht ohne Stolz stellte Becker in seinem Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre fest, dass sich der LCW zu einer festen Größe in der Stadt entwickelt habe. Mit seinen Aktivitäten wie dem traditionellen Adventskalender, der jährlichen Tombola im Marktkauf sowie Benefiz-Veranstaltungen und den Spenden der Mitglieder verschafft sich der Club die Grundlage, um seine Projekte zum Wohle der Gesellschaft auf die Beine zu stellen.

Dabei liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten auf der Region. Unter dem Motto "Junge Menschen fürs Leben stärken" bemühen sich die Clubmitglieder besonders um die Entwicklung junger Menschen: So sind in den vergangenen fünf Jahrzehnten circa 750.000 Euro in Weinheim und die Umgebung investiert worden. "Mein Wunsch an diesem Tag ist, dass wir immer wieder Menschen finden, die sich mit unseren Zielen identifizieren und bereit sind, unsere Ideale durch aktives Engagement weiterzutragen. Und dass wir künftig mit der Unterstützung der Stadtgesellschaft rechnen können", so Becker.

Alfred Hüngstberg und Holger Hermann betonten die Bedeutung ihrer Verbindungen für die Verständigung und den kulturellen Austausch. Sie wünschten dem LCW Erfolg bei den vielen Hilfsprojekten und brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die freundschaftlichen Verbindungen auch in den nächsten Jahren ein starkes Band zwischen den Clubs bleiben mögen. Als Vertreter der Stadt überbrachte OB Manuel Just, selbst Mitglied im LC Weinheim, die Glückwünsche der Verwaltung. Auf humorvolle Weise wies er auf die enge Verbindung zwischen der Stadt, dem Lions Club Weinheim und ihm hin. Alle drei seien über den "Löwen" verbunden: Das Wappen von Weinheim enthalte den Löwen ebenso wie das Wappen der Lions-Organisation und auch er selbst gehöre zum Sternzeichen des Löwen.

In seinen weiteren Ausführungen betonte der OB die Bedeutung von Service Clubs: "Ihre Hilfsbereitschaft wird zunehmend von Bedeutung, wenn wir auf die vielen Herausforderungen unserer Zeit wie das Klima, Naturkatastrophen und die damit verbundenen Schicksale schauen." Just berichtete, dass die deutschen Lions-Organisationen im Rahmen der jüngsten Flutkatastrophe 2,6 Millionen Euro eingesammelt hätten. Bereits zwei Monate nach der Katastrophe waren davon 2,4 Millionen Euro unbürokratisch an Notleidende ausgezahlt worden. Zugleich hob Just die Bedeutung des Lions Club Weinheim als Stütze für die Kommune und bei der Förderung der Jugend hervor. "Ohne die Lions wäre unsere Stadt ein ganzes Stück ärmer!".

Aufgelockert wurde der Abend durch Darbietungen von Professor Roland Kuntze (Cello) und Markus Weber (Rezitator). Beide Clubmitglieder präsentierten einen Auszug aus ihrem Programm "Cello und Stimme – Deutsche Balladen und Gedichte". Auch Markus König, Ensemblemitglied der "Spitzklicker", ließ es sich nicht nehmen, den Club mit viel Humor auf die Schwächen und möglichen Fehlinterpretationen der deutschen Sprache hinzuweisen. "So wurde die Feier zum 50. Geburtstag des LCW vom bürgernahen Auftrag, Besinnlichkeit, Kultur und Humor sowie Geselligkeit in freundschaftlicher Verbundenheit geprägt", heißt es am Ende der Pressemitteilung. "Alles Bausteine für eine erfolgreiche Zukunft des Clubs", wie Becker resümierte.