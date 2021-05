Weinheim-Oberflockenbach. (keke) Die weißen Flecken auf der "Vorstellungs"-Landkarte von Alexander Föhr werden weniger. Dieser Tage weilte der CDU-Bundestagskandidat um das Direktmandat im Wahlkreis Weinheim-Heidelberg zum Gespräch mit Gewerbetreibenden in Oberflockenbach. "Wir haben einen sehr guten Kandidaten. Aber die Leute wollen ihn persönlich kennenlernen", öffneten die CDU-Ortsverbandsvorsitzende Doris Schmitt-Nittele und Ortsvorsteherin Heide Maser im Stehtischgespräch vor dem Gasthaus "Zur Rose" dem 40-Jährigen das "Fenster der politischen Aufmerksamkeit".

Aufgabe der Politik sei es, nicht nur Rahmenbedingungen für Attraktivität und Wachstum so zu gestalten, dass sich Arbeitsplätze und Wohlstand in der Region gut weiterentwickeln, so Föhr; dazu gehöre für ihn wie zuvor für Karl Lamers die Präsenz vor Ort. Als aufmerksamer Zuhörer und zupackender Ansprechpartner wolle er von den Freuden wie den Sorgen und Nöten der Bürger erfahren und "nach Berlin mitnehmen, was jeweils angesagt ist".

Die Nöte des seit 1886 in Familienbesitz befindlichen Gasthofs ergaben sich fast von allein als erstes Gesprächsthema. "Rose"-Chef Jens Schmitt hofft, dass die gebeutelte Branche rasch wieder in Schwung kommt. Auf rund 90 Prozent belaufen sich die Umsatzeinbußen, die die beiden Corona-Lockdowns verursacht haben. Die versprochenen Corona-Hilfen für die Monate November und Dezember seien erst im März eingegangen, von der Überbrückungshilfe III habe er noch nichts abbekommen, so Schmitt. "Die Gastronomen arbeiten verantwortungsbewusst, die Gäste zeigen sich vernünftig", betonte er.

Föhr stimmte ihm zu und forderte im Zuge der bald bevorstehenden Öffnungen Kulanz vonseiten der Behörden ein, "auch wenn nicht alle Auflagen hundertprozentig erfüllt werden". Eine Hochzeitsfeier müsse auch einmal über die Sperrzeit hinaus dauern dürfen.

"Wenn die Menschen nirgends einkehren können, müssen sie ihre Lebensmittel einkaufen und selbst kochen": Wenige Probleme mit den Pandemie-Einschränkungen hat Christiane Sattler von dem im "Dorfzentrum" ansässigen Edeka-Einkaufsmarkt. Der Staat müsse einerseits seine wirtschaftliche Kernkompetenz besser ausspielen und zum anderen den Menschen mehr Freiheiten erlauben, um kreativ sein zu können, so Föhr mit Blick auf die Erschwernisse bei Neugründungen von Firmen: "Hier darf niemand eine Firma in einer Garage gründen, weil er damit gegen die Arbeitsstättenverordnung verstoßen würde." Die Politik solle Ziele nennen und vorgeben, aber nicht darüber bestimmen, wie diese zu erreichen sind, wünscht sich Föhr "mehr Offenheit". Markenkern der CDU bleibe die soziale Marktwirtschaft. Föhr: "Deutschland braucht keinen Systemwechsel. Staatliche Lenkung darf nicht die Lösung sein".

Weiterer Diskussionspunkt: "Nicht nur vor Ort forschen, sondern die Ergebnisse auch vor Ort umsetzen." Und: "Es darf nicht passieren, dass unser Holz für billiges Geld nach China exportiert wird und von dort für teures Geld zurückgekauft werden muss." Die EU beinhalte eine Riesenchance, die Nationen von ihrer Kleinstaaterei wegzubekommen, eröffnete Föhr eine weitere Baustelle. Auch dem Thema Klimawandel wich er nicht aus. Ohne eine starke Beteiligung der USA und der Volksrepublik China sei das Problem nicht in den Griff zu bekommen.

Thematisch wieder zurück in Oberflockenbach, lobten Föhrs Gesprächspartner, dass der Ortsteil mit Blick auf die Breitbandversorgung und das damit verbundene schnelle Internet nicht länger im "Tal der Ahnungslosen" verharre – trotz der wohl noch monatelang andauernden verkehrstechnischen Probleme durch die Tiefbauarbeiten im Ortskern.

Lena Meyer, stellvertretende Vorsitzende im CDU-Stadtverband und begeisterte Sportlerin, verhehlte die Probleme der Vereine nicht. In Verbindung mit der Schließung der Gaststätten waren für die Dorfjugend Treffpunkte und Kommunikationsmöglichkeiten zuletzt stark eingeschränkt. Es drohe die Gefahr, dass die Jüngeren in die Städte abwandern, Orte wie Oberflockenbach zu "Schlafdörfern" werden. "Das wäre ein Albtraum", sagte sie.

Wer keine Gelegenheit zum Plausch mit Föhr hatte: Der Kandidat versprach Christiane Sattler, den Bürgern an einem der nächsten Wochenenden für einige Stunden vor dem Einkaufsmarkt im "Dorfzentrum" Rede und Antwort zu stehen.