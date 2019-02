Weinheim. (keke) Roland Kern brachte es nach mehr als zweieinhalb Stunden Talkrunde auf den Punkt: "Anke Helfrich braucht keine Interviewer. Sie braucht Unterbrecher." Gemeinsam mit der Hemsbacher Journalistin Christina Schäfer hatte der Weinheimer Stadtsprecher die in Jazzkreisen gerne als "blonder Monk" und "Tastentänzerin" titulierte Preisträgerin des renommierten "Echo Preises 2016" in Frage- und Antwortspielchen aus der Reserve zu locken versucht.

Was angesichts der auch nach zwei Stunden noch immer völlig überdreht wirkenden musikalischen Weltenbummlerin ("Ich bin ein Nachtmensch. Jetzt komme ich erst richtig in Fahrt") allerdings gar nicht nötig war. Die "Quasselstrippe und Kichertante vor dem Herrn" war kaum einzubremsen.

Volksbank-Vorstand Klaus Steckmann und die Leiterin der Volkshochschule Badische Bergstraße, Cristina Ricca, begrüßten mehr als 100 Gäste der VHS-Gesprächsrunde "Botschafter Weinheims". Wobei Steckmann eingestand, bisher "nur wenig mit Jazz am Hut gehabt" zu haben. Im Vorfeld habe er sich deshalb bei "Doktor Google" kundig gemacht.

Und war dabei auf ein Zitat des verstorbenen Publizisten Roger Willemsen gestoßen. Der hatte Jazz einmal so charakterisiert: "Improvisation, das ist ein großes Element der Freiheit. Jazz bringt immer eine hohe Unvorhersehbarkeit mit sich." Als "Botschafter Weinheims" wolle man Menschen zu Worte kommen lassen, "die mitten im Leben stehen", erläuterte Ricca. Für die Jazz-Poetin war dies das Stichwort, um ihre in Horb am Neckar begonnene Lebensgeschichte in einen mit vielen Schmankerln, Fotos und Videoclips angereicherten Redefluss umzusetzen.

Namibia, wohin die Eltern aus beruflichen Gründen gezogen waren und sich in einer Anti-Apartheid-Organisation engagierten, bedeutete das erste prägende Erlebnis für die damals Dreijährige. Fünf Jahre später wieder zurück in Deutschland, erwarb sich Helfrich als Schülerin in der ehemaligen Mult-Gesamtschule - heute Dietrich-Bonhoeffer- Schulverbund - schnell einen Ruf als sich auch gegen Ältere einmischende "Rächerin der Schwachen". Friedhelm ("Friggi") Hoffmann und Jochen Pöhlert wurden zu Helfrichs wichtigsten musikalischen Weggefährten auf ihrem Weg zur weltweit anerkannten Jazz-Ikone.

Wann der Moment gewesen sei, dass die Musik "wie von selbst" aus ihr herausfloss, hakt Kern nach. "Des hot arg long gedauert", so die charismatische Pianistin zwischen instrumentalen Tastenzaubereien, handgemachtem urwüchsigen Jazz, hochdeutscher Sprache und breitestem Kurpfälzer Dialekt wechselnd.

Jazz müsse "etwas Persönliches" in sich tragen, bekennt die Dozentin an einem Frankfurter Konservatorium. Und gesteht, dass sie auch heute noch fleißig übt, um sich auf einen Auftritt "mit tricky Sachen" vorzubereiten, die Facettenreichtum und Authentizität ausstrahlen. Eine wichtige Rolle in ihrem musikalischen Pendlerleben zwischen New York und Weinheim spielen die Begegnungen mit den "Großen" der Jazzszene. Roy Hargrove, Mark Turner, Johnny Griffin, Nils Wogram, Tim Hagans, Benny Bailey und viele andere mehr waren ihre Partner auf der großen Weltbühne.

Dass sie in einer Reihe mit ihrem großen Vorbild Thelonious Monk genannt und als "blonder Monk" bezeichnet wird, ehre sie sehr, bekennt Helfrich. Deshalb sei auf jeder ihrer CDs auch mindestens ein Stück von ihm zu finden.

Helfrich sei "beseelt vom blauen Spirit und mit einer schwarzen Seele ausgestattet", lobt "Muddys Club"-Gründer Ben Schmidt. Dass sie sich in ihrer Musik auch vor politischen Aussagen nicht scheut, offenbarte Helfrichs Gänsehaut erzeugende pianistische Unterlegung von Martin Luther Kings "I have a dream".

Die Schattenseiten eines Künstlerlebens, in dem man ständig auf Achse ist, spart die Blue-Note-Interpretin nicht aus. Dennoch sei sie mit ihrem Leben zufrieden. Und obwohl sie sich überall auf der Welt "dahääm" fühle, empfindet sie Weinheim als "Ankerplatz" und den "Hermannshof" als ihren Lieblingsort.

Und was packt sie aus Weinheim in ihre Tourneekoffer mit ein? "Moin Kurpälzer Dialekt und moi Kurpälzer Herz". Auch bei der Antwort auf diese Frage versiegte der Redeschwall der sympathischen "Botschafterin Weinheims" nicht.