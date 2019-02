Von Günther Grosch

Weinheim. Hans Mazur als einen "unbequemen Geist" zu bezeichnen, der "sich gerne einmischt", ist nicht despektierlich gemeint. Ob als Vorsitzender des Stadtseniorenrates, dem er in der Nachfolge von Ursula Kruse seit 2003 vorsteht, oder als "waschechter Genosse": Mazur ist stets dann und dort zur Stelle, wenn es gilt, "klare Kante" und Profil sowie soziales Engagement zu zeigen.

"Nicht nur meckern und fordern, sondern aktiv mitgestalten", lautet sein Lebensmotto, das er in vielerlei Hinsicht vorlebt. Am 18. April feiert Hans Mazur seinen 80. Geburtstag. Grund für den auch als "Mister Ehrenamt" nicht nur in Sulzbach bekannten "Hansdampf in vielen Bereichen", künftig ein wenig kürzerzutreten. Im Klartext: Nach insgesamt 34-jähriger Zugehörigkeit zum Gemeinderat - von 1980 bis 1999 und von 2004 bis 2019 - steht Mazur nicht mehr auf der Kandidatenliste der Weinheimer Sozialdemokraten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai.

Rund 100 Schulsekretariate in Sachsen mitaufgebaut

Seit sechseinhalb Jahrzehnten besitzt Mazur als Kommunalpolitiker in der Weinheimer SPD Gewicht. "Er ist eine Stimme, die gehört wird" - und die weiß man in den Reihen der Genossen zu schätzen, die Mazur seit 1978 als Ortsvereinsvorsitzender vor allem in Weinheims nördlichsten Stadtteil Sulzbach geprägt hat.

In Ratheim, einem Stadtteil von Hückelhoven im Kreis Heinsberg bei Köln geboren, erlernte Mazur den Beruf des Wollstoffmachers und erlangte anschließend die Qualifikation eines Textiltechnikers. Sein beruflicher Werdegang schien vorgezeichnet. Doch das Jahr 1963 änderte alles.

Der damals 24-Jährige, bereits seit 1954 Mitglied in der sozialistischen Jugend "Die Falken", lernte die Gewerkschaftsjugend kennen und engagierte sich fortan in deren Jugendarbeit. Vom Niederrhein kam Mazur 1967 an den Main, wo er unter anderem das Amt des Sekretärs der Gewerkschaft Bekleidung übernahm. Vom Odenwald ging es nach Mannheim zur Stadtverwaltung, wo Mazur zwischen 1974 und 1994 als Amtsvormund, Leiter des Kulturzentrums Alte Feuerwache, Verwaltungsleiter der Carl-Benz-Schule und im Schulverwaltungsamt der Stadt arbeitete.

In den Jahren 1991 und 1992 war er als Vertreter der Quadratestadt innerhalb des "Aufbauprogramms kommunale Selbstverwaltung" in Chemnitz tätig, organisiert vom Land Baden-Württemberg als Partnerland von Sachsen. In dieser Funktion zeichnete Mazur für den Aufbau von rund 100 Schulsekretariaten an Grund-, Mittel-, Ober-, Berufs- und Sonderschulen verantwortlich. Wie auch für den Stellenplan sowie die Eingruppierung von annähernd 550 Erziehern nach neuen Tarifen.

Doch damit der (Ehren-)Ämter nicht genug. Als Mitglied im SPD-Kreisvorstand Rhein-Neckar und im Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft für Angestellte (AfA), als Schöffe und ehrenamtlicher Richter am Arbeits- und Landesarbeitsgericht genießt Mazur Ansehen. Genauso als Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Sulzbach (seit 1991), als Fraktionssprecher der SPD im Ortschaftsrat und amtierender stellvertretender Ortsvorsteher.

Nicht weniger lang liest sich die Liste der Ehrungen, die Mazur erhalten hat. Die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg (2004) gehören hier genauso dazu wie die Willy-Brandt-Medaille (2005), die Silberne Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg (2009), das Bundesverdienstkreuz (2012), die Ehrenurkunde in Gold des Städtetags Baden-Württemberg (2014) und die Ehrennadel des AWO-Bezirks Baden.

Seit 2017 ist Mazur Ehrenmitglied des Kerwe- und Heimatvereins Weinheim. Zudem trägt er seit dem vergangenen Jahr mit Stolz die Goldene Ehrennadel des Bundes "Heimat- und Volksleben" an seinem Jackettrevers. "Hans Mazur geht es vor allem um die Bedürfnisse von Menschen, um die man sich kümmern muss", hat ihn bei passender Gelegenheit einmal Alt-Oberbürgermeister Heiner Bernhard gelobt.

Nach dem gleichfalls nicht mehr kandidierenden Co-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Metzeltin ist Mazur damit der zweite prominente SPD’ler, dessen Namen viele Wähler am 26. Mai auf dem Stimmzettel vermissen werden. Allerdings bleibt er den Bürgern bis auf Weiteres als Vorsitzender des Stadtseniorenrats erhalten.