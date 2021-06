Von Paul Pflästerer

Weinheim/Mannheim. Endlich wieder Livemusik. Endlich wieder Publikum. Endlich wieder singen, tanzen und Kultur genießen. Lange Monate liegen hinter den Künstlern der Metropolregion, am Freitagabend durfte auch die in Weinheim verwurzelte Band "Minnow" wieder an die Instrumente.

Paul Eberth am Schlagzeug. Foto: Dorn

In der Konzertmuschel des Herzogenriedparks veranstaltete das Capitol Mannheim die Reihe "wild und lokal", bei der Nachwuchsbands im Fokus standen. Insgesamt vier Konzerte und acht Bands durften antreten, den Abschluss machten am Freitag Minnow und die Heidelberger Indie-Rockband "Auckland". Die Voraussetzungen hätten besser nicht sein können: Ein lauer Sommerabend im Grünen, alle Karten sind im Vorfeld verkauft worden, und das Hygienekonzept erlaubte den Zuschauern sogar, in den ihnen jeweils zugewiesenen Bereichen zu tanzen.

Die jüngste Veröffentlichung von Minnow wurde am 7. Mai vorgestellt, drei Songs trugen die fünf Musiker auf der EP "Flying" zusammen. Die Besonderheit: Alle Aufnahmen hat die Band in Eigenregie durchgeführt.

Leon Walther ist der Bassist der Weinheimer Band Minnow. Foto: Dorn

Daraus entstanden ist ein ganz eigener, neuer Sound, der auch beim Publikum im Herzogenriedpark sehr gut angekommen ist. Die auf der Platte zu findenden Titel "Feels Like Flying", "Change My Mind" und "Cut Me Open" konnten die fünf Multiinstrumentalisten auch live auf die Bühne bringen – mit dem für die Band typischen Sound: Dieser zeigt sich melodisch, geprägt von mehrstimmigem Gesang, mal ruhiger, mal etwas energetischer.

Aber vor allem schafft es die Band, die unterschiedlichen Stimmungen, die sich bereits beim Hören der EP breitmachen, auch vor Publikum zu erzeugen. Es sind der Folk-Rock, der Indie-Vibe und ein Hauch von Lagerfeuer-Party, die als Bausteine für den Klang der Formation gelten.

Dominik Schmid (rechts) musste wegen einer Knieverletzung im Sitzen spielen. Foto: Dorn

Und noch ein Markenzeichen von Minnow beeindruckte das Publikum: Zwischen den Titeln wurden fast ausnahmslos die Instrumente getauscht. Mal griff Bassist Leon Walther zur Gitarre, mal wechselte Gitarrist und Sänger Dominik Schmid ans Keyboard. Von der Rochade ausgenommen war nur Schlagzeuger Paul Eberth, der auf seinem Platz hinter den Becken und Kesseln sitzen bleiben durfte. Für Fans der Band, die das Projekt schon seit seiner Gründung im Jahr 2018 verfolgen, ist das natürlich nichts Neues. Dennoch sind die Umbaupausen nach jedem Song, bei denen Kabel gesteckt, Saiteninstrumente getauscht und auf der Bühne umhergewuselt wird, charakteristisch geworden.

Minnow nutzte die Gelegenheit im Herzogenriedpark, um eine weitere Produktion auf den Weg zu bringen: Zu Beginn des Konzerts teilten die aus Weinheim stammenden Musiker analoge Einwegkameras an das Publikum aus, sodass die Zuschauer den Abend aus ihrer Perspektive festhalten konnten. Wofür die Schnappschüsse der Band dienen werden, verrieten sie beim Einsammeln nicht. Man könnte lediglich vermuten, dass diese Aktion mit einer an diesem Abend von Bassist Leon Walther angekündigten Live-Platte zu tun haben könnte. Denn der gesamte Konzertabend wurde von den Tontechnikern des Capitol Mannheim aufgezeichnet, auch ein Kameramann war im Einsatz.

Info: Die Musik von Minnow ist auf den gängigen Streamingplattformen, zum Beispiel Spotify, Apple Music und Deezer abrufbar.