Von Philipp Weber

Weinheim. Man kennt die Floskeln – von Vertretern der Nachbarkommunen und aus den Vorjahren. Aber letztlich treffen sie auch auf Weinheim zu: Die RNV-Ringlinie 5 (früher OEG) sei ihnen "lieb und vor allem teuer", sie müssten daher mit der "geballten Faust in der Tasche" zustimmen und zahlen, obwohl sie keine Handhabe über die Kosten haben, so die Kommunalpolitiker aus der Zweiburgenstadt. Dennoch segnete der Gemeinderat vergangene Woche die Zuschüsse ab, die in den Jahren 2021 und 2022 für den Betrieb der Ringlinie fällig werden. Zuvor hatte der Hauptausschuss eine entsprechende Empfehlung abgegeben.

RNV-Vertreter Stefan Prüfer und Sabine Schmitt (Rhein-Neckar-Kreis) mussten sich im Hauptausschuss kritische Fragen gefallen lassen. Denn die Ausgleichssätze, die Weinheim schultern muss, sind mächtig angewachsen. Das gilt auch, wenn man die Corona-Pandemie zunächst außen vor lässt. Beträgt der Ausgleichssatz fürs laufende Jahr noch 4,74 Euro pro Nutzzugkilometer (gefahrene Fahrplan-Strecke auf Weinheimer Gemarkung), sind es für 2021 schon 5,04 Euro (2022: 5,14 Euro). Die RNV macht dafür unter anderem tarifliche Gehaltserhöhungen, einen erhöhten Ausbildungsaufwand sowie – und nicht zuletzt – sicherheitsbedingte Erneuerungen auf der Rundstrecke verantwortlich.

Dass sich Corona auf den Nahverkehr auswirkt, kommt einem Naturgesetz gleich. Doch während das Land coronabedingte Einnahmerückgänge im laufenden Jahr über Billigkeitsleistungen ausgleicht, ist die Zukunft ungewiss. Das gilt für den Verlauf der Pandemie, aber auch für den Rettungsschirm des Bundes, den der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen einfordert. An ein Vor-Krisen-Niveau sei vor 2023 nicht zu denken, teilt die RNV mit. Folglich müssen bei der Festsetzung der Ausgleichssätze 2021/22 auch coronabedingte Mindereinnahmen Berücksichtigung finden. So werden es letztlich 5,52 Euro (2021) und 5,29 Euro (im Jahr 2022).

Damit muss die Stadt Weinheim 2,2 Millionen Euro (Haushalt 2021) beziehungsweise 2,1 Millionen Euro (Etat 2022) einplanen. Der Redebedarf war entsprechend groß, vor allem im Hauptausschuss. GAL-Fraktionsberater Michael Löwe und die Fachleute von RNV und Kreis tauschten sich intensiv über die Finanzierungsmodalitäten der Ringlinie aus. Außerdem reagierte Löwe hörbar überrascht auf die stark zunehmenden Infrastrukturkosten. Altstadtrat Klaus Flößer (Freie Wähler, jetzt Berater) forderte dazu auf, die Zuschüsse zumindest auf die Dauer wieder ins Lot zu bringen. Und Carola Meyer (CDU) ärgerte sich darüber, dass Kommunen wie Weinheim weder Einfluss auf die Finanzierung noch die Unternehmensstrategie der RNV ausüben können.

Auf letztere zielte Rudolf Large (SPD) ab. Obwohl die RNV Fahrpreise mit "prohibitivem" Charakter (2,10 Euro für eine Fahrt innerhalb Weinheims) verlange, erreiche sie nur einen Kostendeckungsgrad von 60 Prozent. Man müsse zu einem Finanzierungsmodus gelangen, der Anreize schafft: für Kostensenkungen und eine Fahrgastoffensive. Auch Carsten Labudda (Die Linke) kritisierte die hohen Tickettarife, die für Bezieher niedriger Einkommen ein Problem darstellten. Er forderte aber auch den Ausbau von Dauerkarten-Angeboten. So lobte er die Stadt für deren Teilnahme am Job-Ticket für Beschäftigte – und tadelte den "größten Arbeitgeber" in Weinheim dafür, dass er nicht dabei ist. Am Ende des Tages aber sei die Ringlinie in Städten wie Weinheim das Rückgrat, das den fließenden Straßenverkehr aufrechterhält. Die FDP erkannte zwar an, dass die RNV ihr Angebot stark ausgebaut habe – auch auf Verlangen der Kommunen. Wegen fehlender Transparenz verweigerten die Liberalen jedoch ihre Zustimmung.

Aufgrund der unklaren Corona-Lage werden die "OEG-Zuschüsse" in 2021 und 2022 spitz abgerechnet, also auf den Cent genau. Darüber hinaus kann für 2022 nachverhandelt werden. Spannend wird es im Vorfeld des Jahreswechsels 2023/24. Dann läuft die grundlegende Finanzierungsvereinbarung für die RNV-Linie 5 aus. Die Verteilung der Zuschüsse auf die "OEG-Kommunen" wird dann neu aufgerollt. Natürlich will OB Manuel Just die Interessen Weinheims würdig vertreten, wenn es so weit ist. Anlass zu großem Optimismus ließ er jedoch nicht erkennen.