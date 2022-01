Weinheim. (pol/mare) In der Nacht zu Mittwoch hat in Weinheim ein Zimmer in einem Haus gebrannt. Das berichtet die Polizei.

Kurz nach 2 Uhr wurde die Feuerwehr demnach in die Huegelstraße alarmiert. Hier war es aus bisher unbekannter Ursache zu dem Zimmerbrand gekommen. Mehrere Personen mussten noch von der Polizei und der Feuerwehr aus dem Anwesen gerettet werden. Das Feuer wurde dann von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht.

Die Rettungsarbeiten dauerten bis tief in die Nacht.