Von Günther Grosch

Weinheim. "Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist tausendmal schöner als ihr!" Doch wo befinden sich eigentlich diese sieben Berge? Markus Weber, Apotheker, Literat, Chansonnier, Kabarettist und Mundartpoet in einer Person, hat das Geheimnis auf seiner aktuellen Doppel-CD "Weinheimer Märchen, frei nach den Gebrüdern Grimm", gelöst.

Über den Saukopf und den Hirschkopf, den Schlossberg und den Wachenberg weiter über den Erbsenberg, Judenbuckel und den Geiersberg musste Schneewittchen laufen, um zu dem "grünen Häuschen" der "siwwe Zwoggel" zu gelangen.

"Weinheim ist eine Märchenstadt: Eine Tatsache, die vielen nicht bewusst ist", so Weber mit Verweis auf Weinheims ehemaligen Oberbürgermeister und "Schneewittchen-Urvater" Albert Ludwig Grimm. Der mit den Brüdern Grimm aber nur den Namen gemein hat.

Mit der Veröffentlichung seiner Doppel-CD habe er in ein Vakuum gestochen. Märchen kamen aus dem Volksmund und er bringe sie wieder dorthin zurück. Sechs Märchen, "De Froschkeenisch", "Des kloa uffgstumpt Rumpelstilzsche", "De kloa Hoannes un die Greit", "Die Kloa mit de rout Kapp", "Die loanghoorisch Rapunzel" sowie "Schnee-wittsche un die siwwe Zwoggel" übertrug Weber ins "Honoratioren-Woinemerisch".

Und er verlegte alle Märchen nach Weinheim. Der Froschkönig spielt auf der Windeck. Rapunzel lässt ihre langen Haare vom Blauen Hut herunter und gleich nebenan im Heilkräutergarten haust die böse Hexe. Rotkäppchen muss zu ihrer Großmutter den Katzenlauf entlang und das Gorxheimertal "nauszus" zum heutigen Waldschwimmbad. Hänsel und Gretel verirren sich auf ihrem Weg nach Lützelsachsen. Das Rumpelstilzchen hat sein Versteck am alten Burgweg hinter der Felsentür, die zum unterirdischen Gang auf die Windeck führt. Und die sieben Zwerge, die ihrer Arbeit im Schriesheimer Silberbergwerk nachgehen, sind ganz hinten am Bildstock in Oberflockenbach zu Hause.

"Heiterkeit entsteht durch Wiedererkennen", hält es Weber mit Aristoteles und dessen Komödientheorie. Jeder habe das Original dieser Märchen im Kopf, so der Kabarettist bei der CD-Vorstellung im Bistro La Toscana im Beisein von OB Manuel Just. "Hört der Zuhörer nun meine dialektale Version und erkennt die Diskrepanz zum hochdeutschen Original, so stimmt ihn dies heiter."

Joe Weineck, ein Urururgroßneffe der Brüder Grimm, hat die Texte mit Klängen und Geräuschen unterlegt und musikalisch derart meisterhaft arrangiert, dass aus dem Märchen-Hörbuch fast ein Hörspiel entstanden ist: Mit Weber in allen Sprechrollen vom Froschkönig bis hin zur Rapunzel und den "siwwe Zwoggel", denen Weineck jeweils ein bestimmtes "Leitinstrument" zugeordnet hat.

Selbst den Bezug zum Odenwald als "Wald der Musik und Gedichte" weiß Weber ohne große Anstrengung herzustellen. Er sei selbst erschrocken, "wie alles passte" und er nicht lange nach Schauplätzen für seine zweistündige Märchenstunde suchen musste.

Nur knapp zwei Tage hätten die Studioaufnahmen gedauert, so das Kompliment des Komponisten und Produzenten Joe Weineck an die Adresse von Weber. Schnell sei deutlich geworden: "Weber interpretiert die Märchen nicht, er lebt sie und löst Gänsehautgefühle aus." Mit einem Satz: Was hier produziert wurde, ist großes Kopf- und Ohrenkino.

Die Doppel-CD "Weinheimer Märchen" stelle aber nicht nur ein Stück Heimat dar, so Weber. "Sie ist auch der erste Tonträger unseres schönen Dialektes und ein Andenken an meine Großmütter Marie und Anna und an meine Eltern, die mir die Märchen abends an der Bettkante vorlasen". Nicht zuletzt aber seien sie auch eine Hommage an seine Heimatstadt.

Verbunden sind die "Weinheimer Märchen" mit einem guten Zweck: Ein Euro von jeder verkauften Doppel-CD (Preis: 24,90 Euro) geht als Spende an das Weinheimer "Wohnzimmer". Als "Bonus-Track" enthält die CD zusätzlich die "Woinemer Woinachtsgschischt" nach einer Textvorlage von Hans Bayer.

Info: Die "Weinheimer Märchen" sind ab sofort in der Antonius-Apotheke, in den Buchhandlungen Beltz und Schäffner, im Bistro La Toscana (Burgenpassage) und im Tourismusbüro der Stadt (Marktplatz) erhältlich.